Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..

20 | 21

Fenerbahçe için övgü dolu ifadeler kullanan Yunan ekibinin başantrenörü, “Fenerbahçe çok formda ve iyi oyunculardan kurulu bir takım. Euroleague’in en iyi antrenörüne sahipler ve kendi taraftarının önünde oynuyorlar. Fenerbahçe şu an için favori ve biz bunu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.