Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..

İstanbul Sinan Erdem’de düzenlenen Final-Four’un ilk maçında İspanyol devi Real Madrid’i 84-75 ile sahadan silip şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, üst üste 2. finalinde tarihinin ilk THY Euroleague zaferini kazanmak için bugün mücadele edecek...
Zeljko Obradovic ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen, her sezon biraz daha üstüne koyarak adını Avrupa’nın ‘dev’ takımları arasına yazdıran Kanarya için son engel Olympiakos...
Sarı-Lacivertliler, bugün saat 21.00’de başlayacak maçı kazanarak, 2015’te yarı finalde elendiği, geçen sezon da CSKA Moskova’ya finalde kaybedip uzak kaldığı kupayı bu kez kaldırmak istiyor.
Yunan ekibi ise 2012’de yine İstanbul’da elde ettiği unutulmaz şampiyonluğu tekrarlayarak 4. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
DÖRT BİR YANA DEV EKRAN KURULUYOR
Fenerbahçe ile Olympiakos’un karşılaşacağı bugünkü THY Euroleague finalinde Türkiye tek yürek olacak.