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BASKETBOL

Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:42:47

  • 1 Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..
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    İstanbul Sinan Erdem’de düzenlenen Final-Four’un ilk maçında İspanyol devi Real Madrid’i 84-75 ile sahadan silip şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, üst üste 2. finalinde tarihinin ilk THY Euroleague zaferini kazanmak için bugün mücadele edecek...

  • 2 Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..
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    Zeljko Obradovic ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen, her sezon biraz daha üstüne koyarak adını Avrupa’nın ‘dev’ takımları arasına yazdıran Kanarya için son engel Olympiakos...

  • 3 Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..
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    Sarı-Lacivertliler, bugün saat 21.00’de başlayacak maçı kazanarak, 2015’te yarı finalde elendiği, geçen sezon da CSKA Moskova’ya finalde kaybedip uzak kaldığı kupayı bu kez kaldırmak istiyor.

  • 4 Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..
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    Yunan ekibi ise 2012’de yine İstanbul’da elde ettiği unutulmaz şampiyonluğu tekrarlayarak 4. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. 

  • 5 Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme!..
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    DÖRT BİR YANA DEV EKRAN KURULUYOR
    Fenerbahçe ile Olympiakos’un karşılaşacağı bugünkü THY Euroleague finalinde Türkiye tek yürek olacak. 

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