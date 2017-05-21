Real Madrid: 70 - CSKA Moskova: 94 | MAÇ SONUCU

Normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan Real Madrid ve CSKA Moskova, üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi verdi. Rusya temsilcisi, maç boyunca silik bir görüntü sergileyen rakibini 90-74'lik skorla mağlup ederek üçüncülüğe uzandı.



Moskova ekibi, 1988 yılından beri Euroleague adı altında yapılan organizasyondan bu seneki Final-Four ile birlikte üst üste 6, toplamda da ise 16. kez yer aldı. Rus ekibi, 1995-1996, 2003-2004, 2009-2010, 2012-2013, 2014-2015 sezonlarından sonra 6. kez sezonu üçüncü olarak tamamladı.



CSKA Moskova, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Final-Four'da finalde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu.

CSKA Moskova'da 6 isim çift haneli sayılara ulaştı. Kyle Hines 14, Aaron Jackson ve Nando de Colo 13'er sayı üretti. Real Madrid'de Maciulis ve Gustavo Ayon 11'er sayıyla takımın en skorerleri oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Fernando Rocha (Portekiz)

REAL MADRID: Llull 7, Taylor 8, Maciulis 11, Randolph 4, Ayon 11, Fernandez 4, Doncic 6, Carroll 3, Thompkins 2, Reyes 5, Draper 5, Nocioni 4

CSKA MOSKOVA: Jackson 13, De Colo 13, Kurbanov 2, Hines 14, Vorontsevich 10, Teodosic 7, Higgins 12, Fridzon 12, Antonov 3, Augustine 4, Freeland 1, Kulagin 3



1. PERİYOT SONUCU

REAL MADRID: 10 - CSKA MOSKOVA: 23



2. PERİYOT SONUCU

REAL MADRID: 32 - CSKA MOSKOVA: 45



3. PERİYOT SONUCU

REAL MADRID: 56 - CSKA MOSKOVA: 69



REAL MADRID: 70 - CSKA MOSKOVA: 94

Mücadelenin başında Jackson ve Vorontsevich'in basketleriyle 5-0'lık seri bulan CSKA Moskova, 5. dakikayı 7-3 önde geçti. Düşük tempoda devam eden mücadelede takımlar skor üretmekte zorlandı. Teodosic, Higgins ve Hines ile basketler bulan Rus temsilcisi, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 8-18. Kalan sürede üstünlüğünü devam ettiren CSKA Moskova, ilk periyodu 23-10 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Teodosic'in yönlendirdiği CSKA Moskova, Fridzon ve Higgins'in skorer oyunuyla 18. dakikada farkı 21 sayıya (20-41) çıkardı. Real Madrid, Llull, Ayon ve Nocioni'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı ve periyodun son dakikasına 13 sayı geride girdi: 28-41. Mücadelenin ilk yarısı, CSKA Moskova'nın 45-32 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında Taylor ve Randolph ile etkili olan İspanyol temsilcisi, 23. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 39-47. Rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermeyen ve 25. dakikayı 56-44 üstün geride bırakan CSKA Moskova, periyodu da 69-56 önde tamamladı.

Üstün götürdüğü maçın son çeyreğinde rakibinin konsantrasyonunu kaybetmesiyle rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, parkeden 24 sayı farkla 94-70 galip ayrıldı.

Tüm oyuncuların skor ürettiği CSKA Moskova'da Hines, 14 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.