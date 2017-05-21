Fenerbahçe - Olympiakos | CANLI YAYIN

Euroleague’deki ilk Final-Four’unda tecrübesizliğinin, geçen sezon da hakemlerin kurbanı olan Kanarya, ilk şampiyonluğu için Olympiakos karşısında... Haydi Fenerbahçe... Unutulmaz bir zafer yaşat bize...

FENERBAHÇE: 16 - OLYMPIAKOS: 11

(İlk çeyrek oynanıyor...)



SALON: Sinan Erdem

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 3 (Şifresiz) / TRT 1

İstanbul Sinan Erdem’de düzenlenen Final-Four’un ilk maçında İspanyol devi Real Madrid’i 84-75 ile sahadan silip şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, üst üste 2. finalinde tarihinin ilk THY Euroleague zaferini kazanmak için mücadele ediyor. Zeljko Obradovic ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen, her sezon biraz daha üstüne koyarak adını avrupa’nın ‘dev’ takımları arasına yazdıran Kanarya için son engel Olympiakos. Sarı-lacivertliler, maçı kazanarak, 2015’te yarı finalde elendiği, geçen sezon da CSKA Moskova’ya finalde kaybedip uzak kaldığı kupayı bu kez kaldırmak istiyor. Yunan ekibi ise 2012’de yine İstanbul’da elde ettiği unutulmaz şampiyonluğu tekrarlayarak 4. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Zeljko Obradovic 25 yıl önceki ilk finalimde ne hissediyorsam şimdi de öyleyim. Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek istiyorum

Gökhan Türe yazdı: Fenerbahçe ağır basıyor Fenerbahçe, bu akşam felsefesi itibarıyla aynı, karakteristiği itibarıyla farklı özellikler taşıdığı bir rakiple karşılaşacak. İki takımın da en belirgin ortak özelliği savaşçı karakteri... Her ikisi de, maçın seyri ne olursa olsun kazanmaya gidecek yolu arama ve bulma konusunda geri adım atmayan, en önemlisi de enerjisini savunmadan alan “inatçı” bir yapıya sahip... Olympiakos cephesinin bu anlamda en önemli artısı ve farkı, takımı sırtlayan “iskelet” yapıda Yunanlı oyuncuların bulunması... Başta Spanoulis olmak üzere Printezis, Papanikolaou ve Mantzaris, Final-Four ve uluslararası tecrübe anlamında takımın diğer üyelerinden birkaç adım öndeler. Kenardan gelen Papapetrou ve Agravanis de sahada iken hep olumlu işlere imza atıyorlar. Dolayısıyla ana unsurun Yunanlılar olduğu bu yapıda, Birch, Milutinov, Green, Waters ve Young gibi yabancı oyuncular “rol oyuncusu” statüsünde katkı sağlıyorlar. Spanoulis’in liderliği ve kritik anlarda Prentezis’le birlikte sorumluluk alması artık izlemeye alıştığımız bir görüntü... Fenerbahçe’de ise olay tam tersi... Kritik maçların kırılma anlarında ön planda, hatta arka planda dahi hep yabancılar var. Ancak bu farklılık, Fenerbahçe açısından sorun teşkil etmiyor. Seyrek de olsa kaptan Melih’in de dahil olduğu rotasyonda, farklı milletlerden de olsalar, çoğu uzun zamandır birlikte olan ve artık birbirini iyice tanıyan yabancılar, tıpkı OIympiakos’ta olduğu gibi müthiş bir kimya ve sinerji oluşturmuş durumdalar. Kanarya’yı Olympiakos’tan olumlu yönde farklı kılan şey ise oyuncu kalitesi... Yunan ekibinde kaderi değiştirecek isimleri ezbere (Spanoulis, Printezis) biliyoruz. Ancak Fenerbahçe’de bu role soyunacak alternatif fazlalığı zaten onları sıra dışı ve çözülmesi zor bir takım yapıyor. Bir bakıyorsunuz Bogdanovic ön planda, bir diğer gün Udoh ya da Kalinic, kim bilir belki bu akşam Dixon ile Datome... Kanarya’nın bir diğer önemli artısı, Udoh&Vesely ikilisi... Sezon boyu görüldü ki bu ikili formdayken onlarla başa çıkacak hiçbir uzun yok!.. Ve tabii, 11. finalini oynayacak olan Obradovic etkisi ile birlikte müthiş taraftar desteği, bu akşam Fenerbahçe’yi net biçimde “favori” yapıyor. Yeter ki CSKA’nın yanlışına düşmeyip, kırılma anlarını dikkatli oynayıp, basit hata yapmadan detaylara odaklanalım..

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde finale kalan Fenerbahçe, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü kupaya dikti. Avrupa Ligi'nde normal sezonun liderini kupanın dışına iten Fenerbahçe, son şampiyon CSKA Moskova'yı eleyen Yunan rakibi Olympiakos'u geçerek Türk basketbolunda bir ilke daha imza atmayı hedefliyor. İlk kez 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final'e kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe, geçen sezon ise ikinci olmuştu. Üst üste 3. kez yer aldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, yine finale kalmayı başardı.



OBRADOVİC'İN 500. MAÇI



Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerindeki 500. sınavında şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kariyerine başladığı 1991 yılından bu yana 22. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda başantrenörlük yapan Sırp çalıştırıcı, "Kupa 1"de 499 maçta takımlarını saha kenarından yönetti.

Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip olan 57 yaşındaki başantrenör, 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Öte yandan Zeljko Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde 11. kez final oynayacak. Sırp başantrenör, bugüne kadar oynadığı 10 finalin 8'ini kazanarak Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenörü unvanını elinde almış bulunuyor. Efsanesi haline geldiği Panathinaikos'ta 13 yıl boyunca Olympiakos'a büyük üstünlük kuran Obradovic, yine kırmızı-beyazlı takımı mağlup etmek istiyor.



FİNAL TAKIMI OLYMPIAKOS

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, 10. kez yer aldığı Dörtlü Final'de 8. defa finalde mücadele etme hakkı elde etti. Dörtlü Final'de CSKA Moskova'yı bir kez daha eleme başarısı gösteren Olympiakos, normal sezonu 4. sırada bitirip bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'i play-off serisinde zorlansa da 3-2'yle geçerek adını son dörde yazdırmıştı. Toplam 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan temsilcisi Avrupa Ligi'nde oynadığı finallerde 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 1993-1994, 1994-1995, 2009-2010 ve 2014-2015'te ise ikincilikle yetindi.

OBRADOVIC'İN İLK ZAFERİ İSTANBUL'DA

Kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu 1992 yılında İstanbul'da yaşayan Obradovic, 25 sene sonra yine aynı şehirde zafere ulaşmak için parkede... Başantrenörlük kariyerinin ilk yılında büyük bir başarı elde ederek Partizan'ı Dörtlü Final'e taşıyan Sırp başantrenör, henüz 31 yaşında Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırdı. Dörtlü Final'de İtalyan ekibi Philips Milano'yu geçen Partizan finalde ise Badolona'yla karşılaştı. Sırp ekibi Aleksandar Djordjevic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 71-70 galip ayrıldı ve Obradovic ilk zaferine İstanbul'da Partizan'la ulaştı.