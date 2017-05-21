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Fenerbahçe: 80 - Olympiakos: 64 | DESTAN YAZDIK! FENERBAHÇE AVRUPA ŞAMPİYONU!

THY Avrupa Ligi finalinde Olympiakos'u 80-64 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyüğü oldu! Obradovic ve askerleri, tıpkı tribünlerin haykırdığı o şarkıdaki gibi “bu yoldan geri dönmedi" ve Olympiakos’u da aşarak Türk basketbol tarihinde yeni bir sayfa açtı... BİZE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE

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Euroleague finalinde Olympiakos'u 80-64 yenen Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu.

Sinan Erdem’de düzenlenen Final-Four’un ilk maçında İspanyol devi Real Madrid’i 84-75 ile sahadan silip şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, üst üste 2. finalinde tarihinin ilk THY Euroleague zaferini kazandı. Zeljko Obradovic ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen, her sezon biraz daha üstüne koyarak adını Avrupa’nın ‘dev’ takımları arasına yazdıran Kanarya, son engel olan Olympiakos'u da devirip, 2015’te yarı finalde elendiği, geçen sezon da CsKa Moskova’ya finalde kaybedip uzak kaldığı kupanın bu kez sahibi oldu.

Fenerbahçe kupayı düzenlenen törenle havaya kaldırdı. Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Fenerbahçeli oyuncuların her birine önce küçük kupaları verildi. Daha sonra Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, sarı-lacivertlileri bir yıl boyunca kazanmak için ter döktükleri kupaya kavuşturdu

FENERBAHÇE: 80 - OLYMPIAKOS: 64

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 17, Kalinic 17, Udoh 10, Vesely 8, Nunnally 2, Sloukas 3, Datome 11, Antic 4, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Bennett
OLYMPIAKOS: Spanoulis 9, Mantzaris 9, Birch 14, Printezis 7, Papanikolaou 3, Milutinov 10, Agravanis, Green 7, Waters 2, Papapetrou, Young, Toliopoulos 3

TOTEM, TUZLAMA, GÖZYAŞI...

1. PERİYOT: 26-18
DEVRE: 39-34
3. PERİYOT: 60-48

Mücadelenin başında Fenerbahçe, Vesely ve Kalinic'in basketleriyle 2. dakikada 5-1 öne geçti. Sarı-lacivertlilere, Birch ve Spanoulis ile karşılık veren Yunan ekibi, 3. dakikada 6-5 üstünlük kurdu. Vesely'nin pota altından, Kalinic ve Ali Muhammed'in dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 4. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 13-6. Kalinic ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 16-8 üstün geride bıraktı. Fenerbahçe, Spanoulis ve Birch'in basketleriyle farkı eritme çabasında olan Olympiakos'a Udoh, Bogdanovic ve Kalinic'in basketleriyle izin vermedi ve 10. dakika içinde 9 sayılık fark yakaladı: 24-15. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken, ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 26-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

Zeljko Obradovic; 1992- İstanbul'da ilk Euroleague Şampiyonluğu | 2017- İstanbul'da 9. Euroleague Şampiyonluğu 


İkinci çeyreğin başında Milutinov ile pota altında üstünlük kuran ve hücum ribauntlarını toplayan Olympiakos, Waters'ın basketleriyle de 13. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Maçın 15. dakikasını 31-25 önde geçen Fenerbahçe, Nunnally, Bogdanovic ve Udoh'un basketleriyle 17. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 35-25. Yunan ekibi, Printezis ve Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 20. dakika içinde farkı 5 sayıya (37-32) indirse de Fenerbahçe, devre arasına 39-34 önde girdi.

TARİHİ FİNALE DAMGA VURDU!


Maçın ikinci yarısının başında Ali Muhammed ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe, Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlere engel olamadı ve 23. dakikada fark 4 sayıya (44-40) indi. Maçın 25. dakikasını 49-42 önde geçen sarı-lacivertli ekip, buna rağmen pota altında Milutinov'u durdurmakta zorlandı. Vesely, Datome ve Udoh gibi oyuncularıyla serbest atış çizgisinden yüksek yüzdeyle skor üreten Fenerbahçe, Kalinic'in 28. dakikadaki 3 sayılık basketiyle skoru 57-44'e getirdi. Periyodun 29. dakikasında 14 sayılık (60-46) fark bulan sarı-lacivertliler, çeyreği de 60-48 önde bitirdi.

+75

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon olmasının ardından, tüm yurtta kutlamalar yapıldı. İşte şampiyonluk coşkusundan kareler...


Son çeyreğe Datome, Udoh ve Antic'in basketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikanın başında farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Taraftarının desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, Bogdanovic, Kalinic ikilisinin attığı basketlerle 39. dakikada farkı 19 sayıya (80-61) çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünü rahat geçiren sarı-lacivertliler, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı ve THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

BU KEZ OLDU
Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, üçüncü kez üst üste yer aldığı Dörtlü Final'de bu sefer mutlu sona ulaştı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında Madrid'de 2015'te 4., geçen yıl Berlin'de 2. olan Fenerbahçe, İstanbul'da zirveye çıkarak Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Luigi Datome, şampiyon olmaları durumunda saçlarını kesme sözünü tuttu. Saha ortasına gelen makası alan sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Pero Antic, Datome'nin saçlarını kesti. Kesilen saçı havaya kaldıran Antic'i taraftarlar alkışladı

FİNAL ŞANSSIZLIĞINI YENDİ
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında sahadan zaferle çıkarak, basketboldaki final şanssızlığını yendi ve ilk Avrupa kupasını elde etti. Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımları, bu maça kadar oynadığı 4 finalde de sahadan ikincilikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Rusya'nın CSKA Moskova ekibine yenilerek, şampiyonluğu kaçırmıştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise daha önce FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üç kez final oynamasına rağmen kupayı almayı başaramamıştı. Sarı-lacivertli kulübün basketboldaki 5. finalinde erkek takımı bu sefer kupayı müzeye getirerek şanssızlığa son verdi.

Obradovic'ten 9. zafer Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, Avrupa Ligi'nde 9. şampiyonluğuna ulaştı. Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'den sonra bu kez 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı.

BASKETBOLCULAR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
Maçın bitimiyle Fenerbahçeli basketbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa şampiyonluğunu elde etmesiyle Fenerbahçe kenar benci koşarak sahaya girdi. Oyuncular şampiyonluğu taraftarla kutladı.

Olympiakos karşısında oynadığı oyunla MVP seçilen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh, hırsıyla ilgili olarak "Karşı takımda annem bile oynasa benim için fark etmez" ifadelerini kullandı

UDOH KALDIĞI YERDEN
Fenerbahçe'nin ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, müthiş performansını finalde Olympiakos karşısında da sürdürdü. Real Madrid maçında 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve 2 blokla takımının finale çıkmasında başrol oynayan tecrübeli uzun, Olympiakos karşısında da Fenerbahçe'nin yıldızı oldu. Udoh, maçı 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 5 blokla tamamladı.

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ama şunu bilmeleri lazım; Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi kolaydır ama bugüne kadar getirdiği işleri silmek zordur. Bunu da herkes bilsin

SPANOULİS DURDURULDU
Fenerbahçe savunması Olympiakos'un yıldızı Vassilis Spanoulis'i durdurdu. Yunan yıldız, karşılaşmada hiçbir varlık gösteremezken, Fenerbahçe savunması karşısında sürekli top kayıpları yaptı. Spanoulis, etkisiz kaldığı maçı sadece 9 sayıyla tamamladı.

SİNAN ERDEM'DE BÜYÜK COŞKU
Fenerbahçeli taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda müthiş bir atmosfer oluşturdu. Maç boyunca bir an olsun susmayan sarı-lacivertli taraftarlar, maçın sona ermesiyle büyük bir coşku yaşadı. Salondaki 10 bini aşkın Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir sevinçle kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber meşaleler yakan sarı-lacivertli taraftarlar, müsabakanın ardından ise kutlamalarını sürdürdü. Öte yandan Avrupa Ligi, finali 15 bin 671 taraftarın izlediğini açıkladı.

OLYMPİAKOS BU KEZ KAYBETTİ
Olympiakos, 2012'de şampiyon olduğu İstanbul'da bu sefer ikincilikle yetindi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 yıl önce oynanan finalde CSKA Moskova'yı son saniye basketiyle yenerek kupaya uzanan Olympiakos, İstanbul'da aynı salonda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı. Tarihinde 10. kez Dörtlü Final'de yer alıp 3 defa şampiyon olan Olympiakos, 5. kez final kaybetmenin hüznünü yaşadı.

12 OYUNCUNUN İLK ZAFERİ
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 12 oyuncu, ilk kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Ekpe Udoh, Barış Hersek, Bogdan Bogdanovic, Egehan Arna, Jan Vesely, Berk Uğurlu, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Anthony Bennett ve James Nunnally, ilk Avrupa şampiyonluğunu tattı.

Zeljko Obradovic Çok çalıştık, bir arada hareket ettik. Öncelikle oyuncularım için çok mutluyum. Buradaki binlerce insan için mutluyum. İnsanlar için bazı şeyler yeni olabilir ancak benim için değil. Takım olmak, karakterli olmak çok önemli.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

TÜRKİYE'NİN 7. AVRUPA KUPASI

Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğu ile birlikte Türkiye basketbol tarihine 7. kez kupa gelmiş oldu. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen THY Euroleague Final-Four'un finalinde Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye basketbol tarihine bir kupa daha ekledi. İlk olarak Efes Pilsen'in 1996 yılında Koraç Kupası başlayan Türkiye'nin şampiyonluk serüvenine Kadınlar Eurocup, Erkekler Eurochallege, Erkekler Eurocup, Kadın Euroleague ve son olarak Erkekler Euroleague ile sürdü. Türkiye'ye basketbol en çok kupayı Galatasaray Kulübü getirdi.

2009 yılında Kadınlar Eurocup'ı kazanan sarı-kırmızılılar, Kadınlar Euroelague ve Erkekler Eurocup'ı da müzesine götürdü.
Türk takımlarının Avrupa'daki şampiyonlukları şöyle:

  • 1995-1996 - Anadolu Efes - Koraç Kupası
  • 2008-2009 - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı - Eurocup
  • 2011-2012 - Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımı - FIBA Eurochallege
  • 2014-2015 - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı - Euroleague
  • 2015-2016 - Galatasaray Odeabank - Eurocup
  • 2016-2017 - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı - Eurocup

EN DEĞERLİ UDOH

MAÇTAN NOTLAR
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçında sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 10 binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, tribündeki yerlerini aldı.

Final heyecanını saatler öncesinden Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde dolaşarak yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarını coşkuyla destekledi. Olympiakos cephesinde ise kulüp başkanı Vangelis Marinakis, taraftarlarının arasına girerek maçı izledi. Yunanistan temsilcisinin taraftarları da finalde renkli görüntüler oluşturdu. Olympiakos'un yaklaşık 2 bin 500 taraftarı, pota arkasında oturdu. Zaman zaman iki takım taraftarları arasında tezahüratlarla atışmalar oldu. Güvenlik görevlileri, iki takım taraftarları arasında oturdu. Öte yandan, salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Salona girmek isteyen herkes, detaylı aramadan geçirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ DA İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, finali protokol tribününden izledi. Maçın başlamasıyla salona gelen Bakan Kılıç'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da protokol tribününde maçı izleyenler arasında yer aldı.

Olympiakos potasına 17 sayı atan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan potalardaki fileleri keserek alan Bogdanovic, filelerden birisini Vesely'ye verdi.

AZİZ YILDIRIM, FERİT ŞAHENK, ALİ KOÇ AYNI SIRADA
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç'la aynı sırada oturarak izledi. Maçtan önce heyecanlı olduğu gözlenen Yıldırım, saha içi koltuklarının en önünden takımına destek verdi. Aziz Yıldırım, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala salona gelen ve önünden geçen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'i ise ayağa kalkarak alkışladı.

OBRADOVİC'İN 500. MAÇI
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına çıktı. Tecrübeli başantrenör, 1992'de başladığı kariyerinde bugüne dek 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Obradovic, 500. maçında Fenerbahçe'nin başında Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti.

ERGİN ATAMAN, FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN ARASINDA OTURDU
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, final maçını Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünden izledi. Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal'la tribündeki yerini alan Ataman, üçüncülük maçını da takip etti. Öte yandan, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçında Fenerbahçe'yi desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

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Misafir - 13 dakika önce - Cevapla
0 0 0 bu başarıyı futboldada görmek isteriz bu sene fener
Misafir - 14 dakika önce - Cevapla
0 0 0 bu başarıyı futboldada görmek isteriz bu sene fener
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
0 0 0 ATATÜRK DÜŞMANLARI, AZİZ BAŞKANA SALDIRIYOR.
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 Sonuna kadar hakettiler ruh bu işte inanç futbolcularımızda olmayan şey
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 fenerbahçeliyim. futbolu hep takıp edıyorum.sanırım bu basketbol şampiyonlupundan sonra basket takımı tutacagım :)
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 İçeride dışarıda Yunanları yenen Fenerbahçe'yi kutlarım Beşiktaşlı olarak her yıl kupayı almasını dilerim
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bir Besiktasli olarak cani gönülden tebrik ederim helal olsun FENERBAHCE gurur duyduk sizinle !!!
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 bütün caddeler dolup taşmış.önceden mi aldılar haberlerini de indiler.bu kadar çabuk.nerden biliyolardı.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 bir GSli olarak fenerbahceyi tebrik ediyorum helal olsun
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 büyük başkanının​ Ülker gurubunun eseri bunu bize yaşattığınız için tüm kalbimle teşekkürler
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Destan yazdık vatanım sensin fenerbahçe
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 ŞAMPİYONLUĞA YAKIŞMAYANTEK İSİM VAR ODA AZİZ
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
0 0 0 o aziz yıldırım takımı bu hale getiren adam gibi adamdır.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Tesekkürler FENERBAHCE. BUGÜN HER YER SARI, HER YER LACIVERT
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Tesekkürler FENERBAHCE. BUGÜN HER SARI, HER YER LACIVERT
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 0 +3 HELAL OLSUN ULAN
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Tebrikler iyi bir şey iste bu Fenerbahçe en iyisini yaptı 69 yasindayim ilk defa basketbolda avrupa sampiyonu gördüm
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 0 +3 bir beşiktaşlı olarak fb yi tebrik ediyorum hak ettiler ve kazandılar bravo
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Tebrikler gerçekten çok güzel bir zafer
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Fenerbahçenin cesur yüreği ve tek lideri aziz başkanın eseri...
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 0 +3 yenilir diyenler nerdeler en buyuk fb
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Avrupanın en büyüğüüüüü
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 Buda aksi yorumlara kapak olsun
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçeyi yürekten tebrik ediyorum.Bizi gururlandırdın teşekkür Fenerbahçe
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 yunanlilara kitledik.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 0 +3 yunanlilari dezine döktük
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 fener avrupanın en büyüğü oldu.aferin ula kanarya kuşu
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 helal olsun
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 birakin artik bu irkciligi,Fenerbahce turk degil Turkiye takimi,oyuncularinda hepsi turk degil,boyle yaparsaniz ayibolur basari hep geckalir.Sampiyon Fenerbahce.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
0 0 0 Ekbe youdoh tek başına alacak kupayı adam lebron james gibi
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
3 0 +3 bir gs li olarak fenerbahceyi canı gönülden destekliyorum.yenin şu yunanlıları
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
0 12 -12 fener kupa alacak kadar buyuk bir takim degil
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 sana güzel otuttururdum küfür u ama sana başarımız fazla gelmiş yazık sana
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
0 6 -6 yenilir fb
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 0 +3 kazanacağımıza inanıyorum
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