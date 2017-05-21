Pablo Laso: Hayal kırıklığı içindeyiz

Real Madrid, THY Euroleague Final-Four üçüncülük maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı CSKA Moskova'ya 90-74 yenilerek, dördüncü oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "CSKA Moskova'yı tebrik ederim. Sezonun en zor oynanan maçlardan biriydi. Başlangıçta iyi olan ekip kazanıyor. Bugün de öyle oldu. İlk çeyrekte 13 sayı fark vardı. Yetişmeye çalıştık ama dönemedik. Bizim için burada bulunmak müthiş bir olay. Sezon içindeki çalışmalardan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Final-Four'da ise hayal kırıklığı içindeyiz. Bundan 10 ay önce bu finale kalamayacağımızı söyleseler daha kötü olurdum. İstediğimiz gibi bitmedi ama bitti. Önümüzde başka hedefler var. Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ITOUDIS: ÜÇÜNCÜ OLMAK, DÖRDÜNCÜ OLMAKTAN İYİDİR

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid'i yendikleri maçtan sonra yaptıkları açıklamada, "Altın madalya kazanamadık ama kazanmak kulüp adına önemliydi. Üçüncü olmak dördüncü olmaktan iyidir" dedi.



THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Altın madalya kazanamadık ama kazanmak kulüp adına önemliydi. Üçüncü olmak dördüncü olmaktan iyidir. Real Madrid'i de yenmek iyi bir şey" şeklinde konuştu.