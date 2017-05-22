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BASKETBOL

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!

21 Mayıs 2017 Pazar, 23:34:36

  • 1 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!
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    THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'dan aldı. 

  • 2 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!
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    Bertomeu Euroleague Kupası'nı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Sarı-lacivertli basketbolculara ödüllerini ayrıca THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da takdim etti. 

  • 3 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!
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    Fenerbahçe ödülünü şampiyonluk kutlamalarında klasikleşen Queen'in We Are The Champions şarkısı eşliğinde aldı.

  • 4 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!
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    - "Euroleague şampiyonu olursak saçlarımı kestireceğim" diyerek totem yapan Datome sözünü ivedilikle tuttu. Fenerbahçe'nin Olympiakos'u devirmesi ve arkasından yapılan kupa töreninin ardından Pero Antic, Datome'nin saçlarını kesti.

  • 5 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!
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    - Fenerbahçeli Bobby Dixon şampiyonluk turunu Türk bayrağı ile attı.

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