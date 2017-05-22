Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı!

THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'dan aldı.
Bertomeu Euroleague Kupası'nı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Sarı-lacivertli basketbolculara ödüllerini ayrıca THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da takdim etti.
Fenerbahçe ödülünü şampiyonluk kutlamalarında klasikleşen Queen'in We Are The Champions şarkısı eşliğinde aldı.
- "Euroleague şampiyonu olursak saçlarımı kestireceğim" diyerek totem yapan Datome sözünü ivedilikle tuttu. Fenerbahçe'nin Olympiakos'u devirmesi ve arkasından yapılan kupa töreninin ardından Pero Antic, Datome'nin saçlarını kesti.
- Fenerbahçeli Bobby Dixon şampiyonluk turunu Türk bayrağı ile attı.