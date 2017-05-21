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BASKETBOL

Ekpe Udoh Euroleague'de MVP seçildi

Ekpe Udoh, THY Euroleague Final Four'u MVP'si oldu. Tecrübeli uzun, Olympiakos maçının ardından en değerli oyuncu ödülünü aldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 23:50:05 Güncelleme: 23:52:34

20 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan Ekpe Udoh, Olympiakos maçının ardından Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan Udoh, Olympiakos maçının ardından Euroleague'de en değerli oyuncu ödülünü aldı.

Real Madrid maçında attığı 18 sayının yanında 12 ribaund 8 asist ve 2 blokla oynayan tecrübeli uzun, Olympiakos maçında 10 sayı 9 ribaund 4 asist ve 5 blok ile oynadı.

Udoh maç sonunda yaptığı açıklamada "Çok iyi bir sezon oldu. Taraftarlarımız çok iyiydi. Bu başarı Türkiye için... Bu bizim hikayemiz. Sonuna dek savaştık ve kupayı kazandık. Bu gerçekten özel bir şey." dedi.

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