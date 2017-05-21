Ekpe Udoh Euroleague'de MVP seçildi

20 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan Ekpe Udoh, Olympiakos maçının ardından Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan Udoh, Olympiakos maçının ardından Euroleague'de en değerli oyuncu ödülünü aldı.

Real Madrid maçında attığı 18 sayının yanında 12 ribaund 8 asist ve 2 blokla oynayan tecrübeli uzun, Olympiakos maçında 10 sayı 9 ribaund 4 asist ve 5 blok ile oynadı.

Udoh maç sonunda yaptığı açıklamada "Çok iyi bir sezon oldu. Taraftarlarımız çok iyiydi. Bu başarı Türkiye için... Bu bizim hikayemiz. Sonuna dek savaştık ve kupayı kazandık. Bu gerçekten özel bir şey." dedi.