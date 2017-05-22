ÖNE ÇIKANLAR
BASKETBOL

Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:53:12

  • 1 Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi
    1 | 22

    Fenerbahçe, THY Euroleague Final Four'unda Olympiakos'u finalde 80-64 mağlup etti.

  • 2 Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi
    2 | 22

    Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin Avrupa'daki 7. kupasını getirdi. Erkek basketbol tarihinin ise en büyük zaferini kazandılar. İşte tarihe geçen basketbolcuların açıklamaları:

  • 3 Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi
    3 | 22

    Ekpe Udoh: Olympiakos da iyi bir maç çıkardı ancak bugün bizim gecemizdi.

  • 4 Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi
    4 | 22

    Udoh: Panathinaikos karşısında da iyi maçlar ortaya koyarak Final Four'a kalmıştık. Final maçlarında da çok iyi maçlar ortaya koyarak kupaya uzandık.

  • 5 Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi
    5 | 22

    Udoh: Euroleague'deyiz ve karşımızda kimin olduğu önemli değil.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    fenerrrrrr herkesi yenerrrrr
Kalan karakter : 2000