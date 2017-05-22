Fenerbahçeli basketbolcular tarihi zaferi böyle değerlendirdi

Fenerbahçe, THY Euroleague Final Four'unda Olympiakos'u finalde 80-64 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin Avrupa'daki 7. kupasını getirdi. Erkek basketbol tarihinin ise en büyük zaferini kazandılar. İşte tarihe geçen basketbolcuların açıklamaları:
Ekpe Udoh: Olympiakos da iyi bir maç çıkardı ancak bugün bizim gecemizdi.
Udoh: Panathinaikos karşısında da iyi maçlar ortaya koyarak Final Four'a kalmıştık. Final maçlarında da çok iyi maçlar ortaya koyarak kupaya uzandık.
Udoh: Euroleague'deyiz ve karşımızda kimin olduğu önemli değil.