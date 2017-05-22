5- Spanoulis, CSKA maçında 14 sayı ve 6 asisti sonlara doğru buldu... Obradovic, onun hareket alanını ilk iki periyotta çok iyi daralttı... Kafamı bulandıran tek husus, erken faul problemiydi, Fenerbahçe’nin...

4-İkili oyunlar çok iyi olunca, Fenerbahçe basketleri kolay buldu... Kalinic ve Veseley, ilk yarının sonuna kadar oyuna damga vurdular... Ama Bogdanovic’in erken faul problemine girmesi, maçın sonları için problem olabilirdi..

3- Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, karşısında sakinliğini hep koruyan bir takım bulacağını biliyordu..

1- Finaller hep zordur, çünkü şanslar eşit olarak başlar, final maçlarında... Finalleri kazanmak, hep küçük ayrıntılarda gizlidir...

Helal sana Fenerbahçe... Çok büyüksün Fenerbahçe... Sarı-Lacivertiler, İstanbul’daki finalde Olympiakos’u 16 sayı farkla parkeden sildi... Tüm ülkeye muhteşem bir zafer yaşatan Kanarya, ‘Kupa 1’in ilk şampiyonu olarak Türk basketbol tarihine geçti. Türk sporu için 3 kere: SAĞ OL, SAĞ OL, SAĞ OL!..

Fenerbahçe kupayı düzenlenen törenle havaya kaldırdı. Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Fenerbahçeli oyuncuların her birine önce küçük kupaları verildi. Daha sonra Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, sarı-lacivertlileri bir yıl boyunca kazanmak için ter döktükleri kupaya kavuşturdu

GÖKHAN TÜRE: YAŞA FENERBAHÇE!

Her şey o şarkı ile başlamıştı; “sevdik seni her şeyden çok, Fenerbahçe, bize bu yoldan geri dönüş yok” diyerek ateşi çoktan yakmıştı Fenerbahçeli taraftarlar...

Geçen sene dillere dolanan, tüm sezon devam edip Berlin’deki Final-Four’da O2 Arena’da kulakları çınlatan o nakarat, birçok şeyi anlatıyordu aslında...

Özünde sevgi ve inanmışlık olan bu slogan, belki orada muradına eremedi ama döndü dolaştı ve şükürler olsun ki sonunda hedefi tutturdu dün!..

Kanarya, o geri dönüşü olmayan yolun sonunu Olympiakos gibi inatçı, iyi ve tecrübeli bir takımı sahadan silerek getirdi...

Sarı-Lacivertliler’in kalite olarak rakipten çok daha üstün olduğunu, kaderi değiştirecek oyuncu alternatiflerinin çokluğunu dile getirmiş, küçük detaylara daha özen gösterdiği taktirde Kanarya’nın taraftar desteği ve Obradovic faktörüyle kupayı kaldırmaya çok yakın olduğunu ifade etmiştik. Dün aynen böyle oldu.