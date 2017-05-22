Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atacak!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon bitiren Fenerbahçe, zaferinin coşkusunu bu akşam taraftarıyla yaşayacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Ataşehir'de Ülker Sport Arena'dan üstü açık otobüse binecek sarı-lacivertli takım, buradan Bağdat Caddesi'ne gidecek.
Taraftarların Bağdat Caddesi'ne davet edildiği açıklamada, "Oyuncularımız üstü açık takım otobüsü ile saat 19.00'da Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçerek Avrupa şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla kutlayacak" denildi.
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YORUMLAR 5
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Misafir 4 dakika önceBen bir Besiktas taraftariyim. Bize yasattigi bu gurur icin Fenerbahce`ye tesekkur ederim. Hayirli olsun.00
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Misafir 4 dakika önceBu gurur tüm Türkiye'nin olmalı. Hep birlikte bu coşkuyu yaşamalı diye düşünüyorum. Türk spor camiasına hayırlı olsun. Teşekkürler Fenerbahçe. Bütün spor kulüplerimizin, bütün kupaları Türkiye'de toplaması dileğiyle!00
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Misafir 14 dakika öncene gerek var görgusuzmu fener00
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Misafir 18 dakika önceTRAFİK FELÇ YAZIK MİLLETE00
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Misafir 21 dakika öncefutbolda bir beş sene daha kupayı zor görürsünüz tadını çıkarın teselli ikramiyesinin00
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