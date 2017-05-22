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Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atacak!

Euroleague'de destan yazarak Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe, bu akşam Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atacak. Sarı-Lacivertli oyuncular 19.00'da Ülker Arena'dan üstü açık otobüsle yola çıkacak

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:48:07 Güncelleme: 12:19:06

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon bitiren Fenerbahçe, zaferinin coşkusunu bu akşam taraftarıyla yaşayacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Ataşehir'de Ülker Sport Arena'dan üstü açık otobüse binecek sarı-lacivertli takım, buradan Bağdat Caddesi'ne gidecek.

Taraftarların Bağdat Caddesi'ne davet edildiği açıklamada, "Oyuncularımız üstü açık takım otobüsü ile saat 19.00'da Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçerek Avrupa şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla kutlayacak" denildi.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 4 dakika önce
    Ben bir Besiktas taraftariyim. Bize yasattigi bu gurur icin Fenerbahce`ye tesekkur ederim. Hayirli olsun.
  • Misafir 4 dakika önce
    Bu gurur tüm Türkiye'nin olmalı. Hep birlikte bu coşkuyu yaşamalı diye düşünüyorum. Türk spor camiasına hayırlı olsun. Teşekkürler Fenerbahçe. Bütün spor kulüplerimizin, bütün kupaları Türkiye'de toplaması dileğiyle!
  • Misafir 14 dakika önce
    ne gerek var görgusuzmu fener
  • Misafir 18 dakika önce
    TRAFİK FELÇ YAZIK MİLLETE
  • Misafir 21 dakika önce
    futbolda bir beş sene daha kupayı zor görürsünüz tadını çıkarın teselli ikramiyesinin
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