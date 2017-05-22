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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KEİ Zirvesi'nde Fenerbahçe sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi açılışında Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic ile Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın dün THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasını değerlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:04:24 Güncelleme: 16:29:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışında Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivıca Dacic ile Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu konuştu.

Toplantıyı yöneten Erdoğan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic'in konuşmasının ardından söz alarak, dün THY Avrupa Ligi Finali'nde Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu hatırlattı.

Fenerbahçe'nin koçunun ve iki önemli oyuncusunun Sırp olduğuna işaret eden Erdoğan'a, Dacic "Bu bizim ortak zaferimizdir." karşılığını verdi.

Erdoğan, daha sonra Yunan mevkidaşı Pavlopulos'a dönerek, "Değerli dostum, o da üzülmesin. Çünkü onların da yine mensubu olan Kostas Sloukas, o da aynı şekilde Yunanistanlı, o da Fenerbahçe'de oynuyor. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe böylece Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz ama gerçekten bir fair-play anlayışı içinde bunların gerçekleşmiş olması bizi ayrıca mutlu etmiştir. Teşekkürler." dedi.

 

 

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