Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı THY Euroleague Final Four finalinde Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Ülker Sports Arena'da medya ile bir araya geldi. Başarılı başantrenör Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle taraftarlar ve kulübümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum çok güzel performans sergilediler. Şimdi ileride neler yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Olympiakos karşılaşmasında maçın kırılma anını düşünmediğini ifade eden Obradovic, "Genelde sahadayken öyle bir şey düşünmeye şansınız yok. Bu yüzden sahadayken böyle şeyler düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"TOFAŞ MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK"

Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Basketbol Ligi play-off serisinde Tofaş ile oynanacak mücadele ile ilgili konuşan Obradovic, "Çok zor olacak. Hiç kolay bir şey değil, Tofaş'a karşı oynaycağız. Burada taraftarın çok büyük etkisi olacak. Mutlaka gelip desteklemeleri lazım çünkü sonuçlar ve aldığımız başarılar onların sayesinde oluyor. Şu anda lige odaklanacağız. Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OYNUYORSANIZ KAZANMAK İÇİN OYNUYORSUNUZ DEMEKTİR"

Luigi Datome basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübü iyi yerlere getirdiklerini ifade ederek, "Bir kulübü alıp bir noktaya getirmek bizim için çok özel ve tarif edilemez bir duygu. Fenerbahçe'de iseniz kazanmak için oynuyorsunuzdur. Tabii ki şampiyonluk için savaşacağız" şeklinde konuştu.



"LİGİ EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMELİYİZ"

Önümüzdeki yıl Belgrad'da oynanacak olan Final Four hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Belgrad'a daha çok uzun bir yol var. Öncelikle çarşamba günü kazanmamız lazım. Hep adım adım gittik. Bundan sonra da öyle yapacağız. Ligi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



MELİH MAHMUTOĞLU: ŞAMPİYONLUĞA EN BAŞINDAN BERİ İNANDIK

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu yaptığı açıklamada "En baştan beri şampiyonluğa inandık. Geçen sezon son anda kaçırmıştık. Bu sezon boyunca kupa için çalıştık. Takım olarak çok mutluyuz. Çok özel hisler içindeyim. Çocukluğumdan beri bunu hayal ettim" dedi. Mahmutoğlu, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan takım arkadaşları Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'un geleceğine dair bilgisi olup olmadığı sorulunca ise "Bu konuda bir şey söyleyemem" dedi.