Yunan ekibi Olympiakos’un yıldızlarından Georgios Printezis, THY Euroleague’de tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe’nin kazanmayı hak ettiğini söyledi.
2012’de yine İstanbul’da oynanan finalde son basketi atarak takımına şampiyonluğu getiren 31 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:
“Gerçeği söylemek lazım. Fenerbahçe bizi öldürdü ve şampiyonluğu hak etti."
"Akıllıca hücum edemedim. Bana düşen sorumluluğu üstüme alıyorum."
"Çok kötü duygular içerisindeyiz. Burada şampiyonluğu kazanmak harika bir resim olacaktı”.
‘ROBOT DEĞİLİZ’ Printezis sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Şampiyonluğu her zaman kazanamayız. Bizler robot değiliz."
"Real Madrid ile Fenerbahçe kupa için üç yıldır savaşıyor."
"Önemli bütçelere sahip takımlar var. Bizim için Final-Four oynamak başarısızlık sayılmaz."
"Buraya kadar gelmek gerçek bir başarı. Olumlu işaretler verdik”.
Yunan oyuncu; finalde 7 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.
OLYMPIAKOS BAŞKANI: KADROLARINDA TEK TÜRK YOKTU Olympiakos’un basketboldaki başkanlarından Georgios Angelopoulos’un F.Bahçe’yi tebrik ederken kullandığı ilginç sözler şaşkınlık yarattı.
“Fenerbahçe’yi kutluyoruz ama örnek almıyorum. Başardıkları şey özel bir şey değildi."
"Euroleague’in en büyük bütçelerinden birine sahipler ve 3 sezondur Final-Four’a kalıyorlar” diyen Angelopoulos,
“Rakibimiz 13 bin Türk’ün desteğiyle oynuyordu ama kadrolarında tek bir Türk bile yoktu ve hocaları da Türk değil” ifadesini kullandı.
YUNAN BASINI: SAYGIYLA EĞİLİYORUZYunan basını, Euroleague finalinde kaybetmesine rağmen Olympiakos’a sahip çıktı.
Sportday, “Olympiakos bizim gururumuzsun’’ başlığını kullanırken, Kırmızı-Beyazlılar’ın, Fenerbahçe’ye teslim olduğunu yazdı.
Live Sport gazetesi ise “Obradovic’li Fenerbahçe karşısında saygıyla eğiliyoruz” ifadeleriyle haberi okuyucularına aktardı.
“Olympiakos’u durduran F.Bahçe, Avrupa şampiyonu oldu’’ başlığını kullanan Kathimerini gazetesi ise F.Bahçe’nin galibiyeti hak eden taraf olduğunu vurguladı.
HACKETT'TAN GİGİ'YE MEKTUPİtalyan oyuncusu Daniel Hackett, vatandaşı Gigi Datome için mektup yazdı.
30 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:
“Aldığımız yenilgi sonrası öfkemi sindirmek zorundaydım. Ve sana mektup yazmaya karar verdim”
“Güçlü, atletik, yetenekli olduğun hemen anlaşılıyordu."
"Midemde bir düğüm ile bana sarıldığında seninle ne kadar gurur duyduğumu söylemeye cesaretim yoktu."
"Kendimi geliştirmek için verdiğin cesaretten ve örnek olmandan dolayı sana teşekkür ederim kaptan”