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BASKETBOL

"Fenerbahçe'yi kutluyoruz ama örnek almıyorum"

23 Mayıs 2017 Salı, 10:38:01

  • 1 "Fenerbahçe'yi kutluyoruz ama örnek almıyorum"
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    Yunan ekibi Olympiakos’un yıldızlarından Georgios Printezis, THY Euroleague’de tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe’nin kazanmayı hak ettiğini söyledi.

  • 2 "Fenerbahçe'yi kutluyoruz ama örnek almıyorum"
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    2012’de yine İstanbul’da oynanan finalde son basketi atarak takımına şampiyonluğu getiren 31 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

  • 3 "Fenerbahçe'yi kutluyoruz ama örnek almıyorum"
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    “Gerçeği söylemek lazım. Fenerbahçe bizi öldürdü ve şampiyonluğu hak etti."

  • 4 "Fenerbahçe'yi kutluyoruz ama örnek almıyorum"
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    "Akıllıca hücum edemedim. Bana düşen sorumluluğu üstüme alıyorum."

  • 5 "Fenerbahçe'yi kutluyoruz ama örnek almıyorum"
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    "Çok kötü duygular içerisindeyiz. Burada şampiyonluğu kazanmak harika bir resim olacaktı”.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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