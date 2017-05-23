Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi kutlamıyorum

Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four finalinde Olimpiakos ile oynadığı maçı tribünden takip eden Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, tarihi başarıyı değerlendirdi. Sarı-lacivertli ekibin 3 yılda kademeli olarak bu başarıya ulaştığının altını çizen tecrübeli antrenör, "Fenerbahçe elde ettiği çok büyük başarı. 3 yıl önce Final Four oynuyor, geçen yıl finalde son anda kaybediyor ve bu senede şampiyon oluyor. Bu, Türk basketbol tarihinin, kulüpler bazında elde ettiği en büyük başarı" dedi.



Sinan Erdem Salonu'ndaki tarihi maçları geçmişte sorun yaşadığı sarı-lacivertli taraftaların arasında izleyen Ergin Ataman, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçlerde insanların sosyal medyada kendisine bazı sorular sorduğunu, bunların arasında Fenerbahçe'yi kutlayıp kutlamadığıyla ilgili soruların ön planda olduğunu belirtti.



Fenerbahçe'yi kazanılan başarıdan ötürü kutlamadığını belirten Ataman, gerekçesini şu sözlerle dile getirdi;

"Bana 'Kutluyor musun Fenerbahçe'yi' diye soruyorlar. Hayır, ben kutlamıyorum Fenerbahçe'yi. Onlar da bizi geçen yıl Euro Cup Şampiyonu olduğumuzda kutlamadılar. Bu işler karşılıklı. Sonuçta ben bir kutlama mesajı yayınlamadım, onlar da yayınlamamıştı. Ama, onların çok büyük bir başarı kazandığını da belirtmem lazım. Gerçekten de çok anlamlı bir iş yaptılar."

TAHKİM KURULU'NA İSYAN

Ataman, bugün oynanacak play-off ilk maçı olan Anadolu Efes mücadelesi öncesinde 2 hafta önce Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazla ilgili bir sonuç açıklanmamasına da isyan ederek, "Gerçekten çok tuhaf. Bu, tamamen bir komedi. Buna aslında Galatasaray camiasının tepki vermesi lazım. Ben kendim için değil, Galatasaray için mücadele ediyorum. Maçın başlamasına saatler kaldı ama olumlu ya da olumsuz hala sonuç yok" ifadelerini kullandı.