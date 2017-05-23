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Sergio Llull Fenerbahçe
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Sergio Llull Fenerbahçe transferine olumlu bakıyor!

Euroleague'de normal sezonun MVP'si seçilen Sergio Llull Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:29:42 Güncelleme: 14:32:25

Cumartesi akşamı Final Four organizasyonu kapsamında tüm ekiplerin katıldığı bir kokteyl düzenlendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kokteylde Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, bir gün önce eledikleri Real Madrid’in yıldızı Sergio Llull ile sohbet etti.

Fırat, “Dünyanın en iyi basketbolcularından biri olduğunu bilmemizle birlikte karakterini de takdir ediyoruz” dedi. Llull, teşekkür ettikten sonra “Fenerbahçe artık bir ekol oldu. Açıkçası Fenerbahçe’de basketbol oynamak benim ideallerim arasında diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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