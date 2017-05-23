Sarunas Jasikevicius'tan tarihi konuşma!

Litvanya Erkekler Basketbol Ligi'nde BC Neptunas ile yarı final serisinde karşılaşan Zalgiris Kaunas'ta Augusto Cesar, doğum iznine çıkmıştı. Zalgiris Kaunas'ın koçı Sarunas Jasikevicius ile bir gazeteci arasında ilginç diyalog yaşandı.

Jasikevicius, 2-1 önde oldukları serinin üçüncü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin, “Lima’nın yarı final serisinin ortasında çocuğunun doğumu için gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine, oyuncuya kendisinin izin verdiğini söyledi.

Muhabir bu cevabın üzerine başantrenöre "Yarı final serisinin ortasında bir oyuncunun takımdan ayrı kalması normal bir şey mi?" diye sordu. Jasikevicius "Senin çocuğun var mı? Çocuğun olduğu zaman genç adam, işte o zaman anlarsın. Çünkü bu insanın yaşayabileceği en büyük deneyim. Güzel soru, gerçekten. Sence basketbol hayattaki en önemli şey mi?" dedi ve muhabir "Hayır ama yarı final önemli" cevabını verdi. Jasikevicius bu cevap üzerine "Yarı final? kimin için önemli?" diye bir soru daha sordu. Muhabir "Takım için" cevabını verince genç başantrenör "Hangi takım? Tribünde kaç taraftar olduğunu gördün mü? Önemli? İlk çocuğunu gördüğün zaman dünyada neyin en önemli şey olduğunu anlayacaksın. O zaman gel ve benle muhabbet et. Çünkü dünyada hiçbir şey bir çocuğun doğumundan daha büyük ve önemli değil. Ne şampiyonluklar ne de hiçbir şey. Augusto Lima şu an duygusal olarak cenneti yaşıyor. Onun için çok mutluyum." cevabını verdi ve hafızalardan silinmesi güç bir konuşmaya imza attı.