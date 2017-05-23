Anadolu Efes: 95 - Galatasaray Odeabank: 85 | MAÇ SONUCU

Ligde normal sezonun 28. haftasında yapılan Darüşşafaka Doğuş karşılaşmasında diskalifiye edilmesinin ardından 3 maç men cezası verilen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece maçlarının ardından yine takımının başında yer almadı. Ataman, bu karşılaşmayla cezasını doldururken, takımı yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, yönetti.

Müsabakanın başında Can Maxim ve Brown'un basketleriyle 5-0 seri bulan Anadolu Efes'e, Pleiss, Micov, Daye ve Göksenin ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, 5. dakikayı 13-9 üstün geçti. Göksenin ve Pleiss'ın basketleriyle etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 11-18. Özellikle Thomas ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan lacivert-beyazlı takım, 9. dakikada farkı 1 sayıya (21-22) indirdi. Ancak Micov ve McCollum'un basketleriyle rakibinin öne geçmesine engel olan Galatasaray Odeabank ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta rakibine göre hücumda daha iyi oynayan Galatasaray Odeabank, 17. dakikada müsabakada ilk kez çift haneli fark elde etti: 29-40. Heurtel ve Cedi Osman'ın dışarıdan kaydettiği isabetli şutlarla etkili olan ev sahibi takım, devrenin bitimine 37 saniye kala Brown'un hızlı hücumdan bulduğu basketle 41-41 beraberliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hücumda tutuk başlayan takımlar, ilk 2 dakikada sadece serbest atış çizgisinden skor üretti. Dunston ve Granger ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Anadolu Efes, 24. dakikanın başında 48-43 üstünlük kurdu. Maçın 25. dakikasını 53-49 önde geçen lacivert-beyazlılar, Cedi Osman ve Heurtel ile potaya giderek, etkili oldu. Galatasaray Odeabank, McCollum'un basketleriyle maça tutunurken Anadolu Efes, üçüncü çeyreği Granger'in son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 68-63 önde kapattı.

Son periyoda 7-0'lık seriyle giren konuk takım, 32. dakikada 70-68 üstünlük kurdu. Tyus ve McCollum'un boyalı alandan bulduğu basketlere Honeycutt, Granger ve Brown'un dış atışlardan sağladığı isabetlerle karşılık veren Anadolu Efes, 35. dakikayı 79-78 önde geçti. Honeycutt, Granger ve Brown'un skorer oyunuyla 39. dakikada 7 sayılık fark (87-80) fark bulan ev sahibi takım, Granger'in 3 sayı çizgisinin gerisinde attığı basketlerle maçı 95-85 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Toplam 5 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği lacivert-beyazlı takımda Granger 20, Cedi Osman 19, Brown ise 17 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Galatasaray Odeabank'ta 20 sayıyla mücadele eden ve Anadolu Efesli Granger ile maçın en skorer iki oyuncusundan biri olan McCollum'um performansı mağlubiyeti önleyemedi.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mayıs Perşembe günü Galatasaray Odeabank'ın ev sahipliğinde oynanacak.

ANADOLU EFES: 95 - GALATASARAY ODEABANK: 85

SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Granger 20, Can Maxim Mutaf 3, Cedi Osman 19, Brown 17, Dunston 11, Honeycutt 7, Heurtel 10, Thomas 8, Doğuş Balbay

GALATASARAY ODEABANK: Sinan Güler 12, Göksenin Köksal 8, Micov 8, Daye 5, Pleiss 11, Tyus 11, Schilb 8, McCollum 20, Ege Arar, Emir Prezldzic 2

1. PERİYOT: 21-26

DEVRE: 41-41

3. PERİYOT: 68-63