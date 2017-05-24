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Fenerbahçe'den Fenerköy İlköğretim Okulu'na forma jesti!

Fenerbahçe Kulübü, Euroleague şampiyonluğunun ardından öğrencilerin isteğiyle zil sesini Fenerbahçe marşı yapan Fenerköy İlköğretim Okulu'na imzalı forma hediye etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:42:13 Güncelleme: 19:53:20

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından İstanbul'un Silivri ilçesindeki Fenerköy Mahallesi'nde bulunan Fenerköy İlköğretim Okulu'nda, zilin Fenerbahçe marşı olarak çalmaya başladığı ve bu durumun sosyal medyada büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Bu durum üzerine Fenerbahçe Silivri Şubesi Başkanı Orhan Opçin'in, şube yöneticileri ve hedef 1 Milyon üye proje yöneticisi Miraç Çam ile Fenerköy İlköğretim Okulu'nu ziyaret ettikleri bildirildi.

Okul müdürü Murat Balkan, öğretmenler ve öğrencilerle tanışan sarı-lacivertli ziyaretçilerin, okula imzalı Fenerbahçe forması hediye ettikleri aktarıldı. 

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