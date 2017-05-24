Fenerbahçe: 92 - TOFAŞ: 76 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya Mejia'nın sayılarıyla etkili başlayan TOFAŞ'a, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu ve Nunnally'nin 3 sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe, yine dış atışlarda Copeland ve Micic'i durduramayınca konuk ekip, 6. dakikayı 19-12 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Vesely ve Sloukas'ın skorer oyunuyla toparlanmasına karşın, ilk periyodu 23-22'lik skorla önde tamamlayan takım TOFAŞ oldu.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, iyi savunma yaparken, Bogdanovic, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 9-0'lık seri yakalayarak 13. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 31-23. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, Datome, Sloukas ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 19. dakikada farkı 13 sayıya (44-31) kadar çıkardı. TOFAŞ'ta Micic ile son saniyede Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketlerine rağmen Fenerbahçe devreye 44-37 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Fenerbahçe'de Sloukas, Udoh ve Bogdanovic, TOFAŞ'ta ise Barış Ermiş, Copeland, Kaya Peker ve Yiğit Arslan ön plana çıkan isimler oldu. Konuk ekibin son bölümdeki çabalarına karşın sarı-lacivertli takım, periyodu 64-60 önde kapattı.

Fenerbahçe, son çeyreğe Ahmet Düverioğlu, Nunnally ve Ali Muhammed'in basketleriyle 8-0'lık seri yaparak başlayıp, 33. dakikada farkı 12 sayıya (72-60) çıkardı. Datome ve Nunnally'nin de skora katkısıyla farkı 37. dakikada 18 sayıya (85-67) çıkaran sarı-lacivertlilerde başantrenör Zeljko Obradovic, genç oyuncuları sahaya sürdü. Fenerbahçe, müsabakadan 92-76 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE: 92 - TOFAŞ: 76

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 9, Nunnally 11, Bogdanovic 10, Vesely 12, Udoh 4, Melih Mahmutoğlu 8, Sloukas 13, Ahmet Düverioğlu 9, Datome 11, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3, Berk Uğurlu

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Mejia 12, Micic 13, Copeland 9, Kaya Peker 12, Ivanov 4, Palacios 3, Kadir Bayram 4, Yiğit Arslan 12

1. PERİYOT: 22-23

DEVRE: 44-37

3. PERİYOT: 64-60

5 FAULLE ÇIKAN: 39.13 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)