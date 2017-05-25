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Fenerbahçe, Anthony Bennett ile yollarını ayırdı

THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, Kanadalı oyuncusu Anthony Bennett ile yollarını ayırdığını duyurdu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:22:34 Güncelleme: 19:40:28

Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Anthony Bennett ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bennett'a, formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği ekip uyumu ve yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na ocak ayı içerisinde katılan 23 yaşındaki basketbolcu, 2013'te Cleveland Cavaliers tarafından 1. tur 1. sıradan draft edilmiş ve NBA kariyerine başlamıştı.

Anthony Bennett, Fenerbahçe'nin elde ettiği tarihi THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kadrosunda yer alarak, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu tatmıştı.

 

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