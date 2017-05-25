Beşiktaş RMK Marine şampiyonluk kupasını aldı

Maçın ardından siyah-beyazlı basketbolcular ve teknik heyet, büyük bir sevinç yaşadı. Potaya çıkarak, fileyi hatıra olarak saklamak amacıyla kesen basketbolculardan Ferit Gümüş, bir süre burada takımının bayrağını salladı. Takım arkadaşları da Gümüş'e tezahürat ve marşlarla destek verdi.

Düzenlenen kupa törenine, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Şampiyon Beşiktaş RMK Marine takımı basketbolcuları ve teknik heyetine kupa ve madalyalarını, Güzeloğlu ve Uztürk verdi.

Ligi ikinci tamamlayan Kardemir Karabükspor takımı oyuncularına da kupa ve madalyalarını Emiroğlu takdim etti. Siyah-beyazlı ekibin basketbolcuları ve teknik heyeti, kupayla fotoğraf çektirdi.





TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL LİGİ KEYİFLİ BİR LİG HALİNE GELDİ

Antrenör Tacettin Çıpa, yaptığı açıklamada, iki takımın da bugün çok iyi mücadele ettiğini belirterek, oyuncuları kutladı.

"Tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimi adına ortaya konulan mücadele hepimiz için umut verici." diyen Çıpa, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah devamı gelir. Şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün sene ortaya maçlarda gösterdikleri mücadelenin emeğini aldılar. Kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çıpa, ligin keyifli bir hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımların hepsi birbirinden kuvvetli oldu. Bu sene düşmeye aday takımlarla play-off'a giren takımlar arasında oynanan mücadelelerin çoğu çok çekici geçti. Hatta kaybedilenler de oldu. Bu rekabetin tekerlekli sandalye basketboluna olumlu yansıyacağına umuyorum. Kendi adımıza Avrupa hariç hedeflerimize ulaştık. Avrupa'da 2 kere çeyrek finalde elendik. Önümüzdeki yıllarda inşallah Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı sürekli ilk 3 içerisinde görebileceğimiz kadro yapılanmasına sahip olabiliriz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı basketbolculardan Ferit Gümüş de zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, takım kalitelerini ortaya koyarak maçı kazanıp şampiyon olduklarını bildirdi.