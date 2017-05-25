Fenerbahçe bayrakları köprülere asıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihi bir başarıya imza atarak basketbolda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının Türkiye'ye getirilmesinin coşkusunun yaşandığı belirtilerek, "Taraftarlarımızın, Türkiye'nin hatta dünyanın birçok kentindeki mekanı sarı-lacivert bayraklarımızla süslediği gibi; kulübümüz de İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine dev Fenerbahçe bayrakları astı." ifadeleri kullanıldı.

Bayrakların, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, stat müdürlüğü tarafından asıldığı bildirildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Azizi Yıldırım'ın iş yerinin de sarı-lacivert bayraklarla süslendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARLARA KOLEKSİYON ARMAĞANI

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarlar için, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü ve oyuncularının yer alacağı koleksiyon değeri taşıyan yeni bir ürün tasarlattı.

Zeljko Obradovic ve basketbol takımının 5 oyuncusunun 3 boyutlu figürlerinin yer alacağı setin, Fenerbahçe'nin kuruluşunun 110. yılı ve Avrupa şampiyonluğu zaferi dolayısıyla sadece 1907 adet ürettirildiği kaydedildi.