ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe
BASKETBOL

Fenerbahçe bayrakları köprülere asıldı!

Fenerbahçe Kulübü, THY Euroleague şampiyonluğunun kutlamaları kapsamında İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne sarı-lacivertli bayrakları astı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:18:24 Güncelleme: 22:39:32

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihi bir başarıya imza atarak basketbolda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının Türkiye'ye getirilmesinin coşkusunun yaşandığı belirtilerek, "Taraftarlarımızın, Türkiye'nin hatta dünyanın birçok kentindeki mekanı sarı-lacivert bayraklarımızla süslediği gibi; kulübümüz de İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine dev Fenerbahçe bayrakları astı." ifadeleri kullanıldı.

Bayrakların, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, stat müdürlüğü tarafından asıldığı bildirildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Azizi Yıldırım'ın iş yerinin de sarı-lacivert bayraklarla süslendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARLARA KOLEKSİYON ARMAĞANI
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarlar için, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü ve oyuncularının yer alacağı koleksiyon değeri taşıyan yeni bir ürün tasarlattı.

Zeljko Obradovic ve basketbol takımının 5 oyuncusunun 3 boyutlu figürlerinin yer alacağı setin, Fenerbahçe'nin kuruluşunun 110. yılı ve Avrupa şampiyonluğu zaferi dolayısıyla sadece 1907 adet ürettirildiği kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım için kararını verdi!
FUTBOL

Aziz Yıldırım için karar verildi!
West Ham United, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı
FUTBOL

Resmen açıklandı! Gökhan Töre...
Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade verdi!
FUTBOL

Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade verdi!