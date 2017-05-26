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Ergin Ataman: Kaybetseydik sezon tamamlanmış olacaktı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i 73-63 mağlup etti. İki takımın başantrenörleri Ergin Ataman ve Velimir Perasovic açıklamalar yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 23:56:58 Güncelleme: 26 Mayıs 2017 Cuma, 00:02:19

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 73-63 yendikleri karşılaşmada hücumda ve savunmada etkili bir oyun sergilediklerini söyledi.

Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Kaybetseydik sezon tamamlanmış olacaktı. Psikolojik olarak zor maçtı. Bu sezon Anadolu Efes'e 5 maç kaybettik. Savunmamız maç boyunca agresif ve iyi performans sergiledi. Rakibin ikili oyunlarını durdurmayı başardık. Hücumda da doğru atışları bularak oynadık. İlk maça göre ribauntlarda dengeyi sağladık. Kısaların katkısı önemliydi." dedi.

Anadolu Efes ile serinin son maçını 27 Mayıs Cumartesi günü yapacaklarını hatırlatan Ataman, "Bu maçta taraftarlarımızla birlikte önemli bir atmosfer yakaladık. Şimdi cumartesi günü Anadolu Efes'in sahasında oynayacağız. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 10 bin Galatasaraylı taraftarın desteğiyle yarı finale çıkmak için mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

PERASOVIC: GALATASARAY DAHA İYİ OYNADI
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise Galatasaray'ın daha iyi oynadığını ve galibiyeti hak ettiğini dile getirdi.

Takımın istediği performansı ortaya koyamadığını vurgulayan Perasovic, "Kötü bir şut yüzdesiyle oynadık, maçı kaybetmemizdeki en büyük neden buydu. Kazanmamız gereken son bir maç var. Bütün yapacağımız şeyler bu maçı kazanmak için olacak. Kendi sahamızda olacak. Bu avantajı kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

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