THY EuroLeague'inde yeni sezon takvimi belli oldu

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, Fransa'nın Chantilly kentinde gerçekleştirilen toplantıda 16 takımlı lig formatına göre oynanmaya devam edecek THY EuroLeague'inde 12 Ekim'de başlayacak normal sezonun 6 Nisan'da sona ereceği bildirildi.

30 hafta sürecek normal sezonun ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımların karşılaşacağı play-off maçlarının ise 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacağı ifade edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı Final Four'un ise 18-20 Mayıs tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

THY EuroLeague 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlar ve ülkeleri şu şekilde:

Baskonia, Barcelona Lassa, Real Madrid, Unicaja Malaga, Valencia (İspanya), Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş (Türkiye), CSKA Moskova, Khimki (Rusya), Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Kızılyıldız MTS (Sırbistan), EA7 Emporio Armani Milan (İtalya), Zalgiris (Litvanya), Maccabi FOX (İsrail)

THY Euroleague

THY Euroleague Final Four

Fenerbahçe Doğuş

anadolu efes