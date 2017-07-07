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Nicolo Melli Fenerbahçe'ye geliyor - Nicolo Melli kimdir? - Fenerbahçe basketbol transfer

Fenerbahçe Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

Basketbolda son şampiyon Fenerbahçe, İtalyan forvet Nicolo Melli ile 3 yıllığına el sıkıştı. Genel sekreter Mahmut Uslu, Udoh, Vesely ve Kalinic’in de takımda kalacağını müjdeledi

07 Temmuz 2017 Cuma, 10:20:06 Güncelleme: 10:42:05

THY Euroleague’de şampiyon olarak Türk basketbol tarihinde altın bir sayfa açan Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon kadro yapılanmasında önemli hamleler yapıyor...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alman ekibi Brose Baskets’te mükemmel bir çizgi tutturan İtalyan power forvet Nicolo Melli ile 3 yıl için prensip anlaşmasına vardı.

26 yaşında ve 2.05 boyundaki genç forvetin, NBA’den Atlanta Hawks ve İspanyol ekibi Barcelona’dan gelen teklifleri geri çevirdiği, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Melli, geçtiğimiz sezon Euroleague’de 11,5 sayı, 7,4 ribaund, 2,3 asistle oynamıştı.

‘UDOH, VESELY, KALINIC KALACAK’
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, dün Topuk Yaylası’ndaki basınla sohbet toplantısında Melli’nin transferini doğruladı. Uslu, takımın iki NBA patentli uzunu Ekpe Udoh ile Jan Vesely’nin de NBA’den gelen tekliflere rağmen takımda kalacağını ifade ederken, Nikola Kalinic’le de 3 yıllığına sözleşme yenilendiğini müjdeledi.

‘SİNAN GÜLER, FENERBAHÇELİ’
Mahmut Uslu, Sinan Güler ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Uslu, “Sinan’ı Galatasaray’lı olarak görmüyorum ki; Fenerbahçeli o. Rahmetli Özhan Canaydın açıklamıştı, ‘Bu çocuk çok dürüst. Bana Fenerbahçeliyim dedi’ demişti. Zamanın coachu Tanjevic’e dedim ki Sinan’ı al. Tanjevic’in yaptığı tek hatadır onu almamak. Çocuk genç, biraz daha oynasın” dedi.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 6 saat önce
    basketboldan anlamayanlar konuşmasın. melli gayet iyi adamdır.
  • Misafir 6 saat önce
    Teşekkürler aziz başkan böyle kaliteli ve güzel bir basketbol takımını bize izlettirdigin için
  • Misafir 9 saat önce
    Basketboldan anlayanlarmi yorum yapiyor yoksa basketboldan anlamayanlarmi geldigi takim degil kalitesi onemli superrr transfer tebrikler fenerbahce dogus
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