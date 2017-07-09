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Türk Telekom’un transfer atağı devam ediyor

Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Can Akın ve Petkimspor'da oynayan Sercan Ergin'i de renklerine bağladı

09 Temmuz 2017 Pazar, 13:42:44 Güncelleme: 13:45:41

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yaptığı açıklamada Can Akın ve Sercan Ergin'in Süper Lig'e çıkma yolundaki mücadelelerine güç katacağını ifade etti.

Güçlü ve kararlı bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kutlu, "Bu amaç doğrultusunda, transferlerimizi birbiri ardına tamamlıyoruz. Bu noktada Can Akın ve Sercan Ergin’in takımın bir parçası yapmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, kısa süre önce Kaya Peker, TJ Campbell, Polat Kaya, Recep Doğrusöz ve Nusret Yıldırım'ı transfer etmişti.

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