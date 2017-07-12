Cedi Osman NBA ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer oldu! Cedi Osman kimdir?

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Cedi Osman, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

beIN Sports'un haberine göre; Kariyerine ABD'de devam edecek olan milli oyuncu, 8.5 milyon Dolar kazanacak.

Bir başka Anadolu Efes oyuncusu Furkan Korkmaz da bu sezon NBA'e transfer olmuş ve Philadelphia 76ers ile anlaşma sağlamıştı.

2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves'ın ikinci tur ilk sıradan seçtiği Cedi Osman, ardından Cleveland Cavaliers'a takas edilmişti.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Türk profesyonel basketbolcu... 2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi. Ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.

Doğum tarihi: 8 Nisan 1995 (22 yaşında)

Doğum yeri: Ohri, Makedonya

Boyu: 2,04 m

Pozisyon: Kısa forvet

Cleveland Cavaliers ile anlaşan Cedi Osman NTV Spor’a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

“Çok heyecanlıyım” diye sözlerine başlayan Cedi Osman, “Bir hafta önce Amerika’da Cleveland Cavaliers yetkilileri ve oyuncuları ile zaman geçirdik, görüşmeler yaptık. Onların ne düşündüğüne dair fikir alışverişinde bulunduk ve görüşmeler olumlu sonuçlandı. Nihayetinde üç yıllık bir sözleşme imzaladık” şeklinde konuştu.

Neler hissettiğinin sorulması üzerine ise, “Benim için çok heyecanlı ve gurur verici bir durum bu. Çok mutluyum. Özellikle Türkiye’ye geldikten sonra hep hayalimdi bu. Sonuçta hayalime ulaştım. Adım adım gerçekleşti ve çok mutluyum. Yetkililerle iki senedir hep iletişim hâlindeydik, sürekli konuşuyorduk. Hem bizim maçlarımızla ilgili, hem de Cavaliers’ın maçlarıyla ilgili görüşmeler yapıyorduk. Onlar da benim onlara yardımcı olabileceğime çok inanıyorlar. Özellikle genç oyuncu olmam nedeniyle benden beklentileri yüksek. Takımda hiç genç oyuncu yok, ilk genç ben olacağım” şeklinde konuştu.

Kendisi için bunun büyük bir tecrübe olacağına değinen Cedi, alacağı süre ve rol hakkında ise takımın kendisinden esas beklentisinin süre aldığı dakikalarda enerji katmak ve savunma kısmında katkı vermek olduğunu söyledi.

NBA ve Avrupa basketbolu arasındaki tempo farkıyla ilgili de çok farklı tempolar olduğunu ancak buna alışık olduğunu belirten Cedi Osman, “Anadolu Efes’te de zaten hızlı tempoda basketbol oynuyorduk. Oyun felsefemiz buydu, sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

LeBron James, Kyrie Irving gibi isimlerle birlikte oynayacak olmasına ilişkin de bu konuda duygularını ifade edemediğini, onlara pas verecek olmanın kendisi için çok büyük bir şey olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Bu bir hayaldi ama bu kadarını düşünemiyordum. Çok şükür bu hayalim de gerçekleşti.”

Avrupa Şampiyonası sonrası NBA hazırlıklarına başlayacağını söyleyen Cedi Osman, “Ufuk Sarıca’yı herkes tanıyor, kendini çok kez kanıtladı. Kendi evimizde madalya şansımız var, umarım madalyayı alırız” şeklinde konuştu.

Üç sene önce drafttan beş gün evvel Cavaliers yetkilileri ile görüştüğünü ama o zamanlar böyle bir durumun gerçekleşmesini beklemediğini anlatan Cedi Osman, sözlerini “Türkiye’ye ailemle geldim ve onlar benim hep yanımda oldu. Özellikle menajerlerime ve Anadolu Efes kulübüne çok teşekkür ederim. Bana her zaman çok yardımcı oldular, orası benim ikinci evim” diyerek tamamladı. (NTV Spor - Eurohoops)

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