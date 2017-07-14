TBF, Furkan Korkmaz için Philadelphia 76'dan izin aldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), NBA'da Philadelphia 76ers'e transfer olan ve Yaz Ligi'nde mücadele eden Furkan Korkmaz'ın, Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmesi için kulübünden izin alındığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz'ın da isteği doğrultusunda Philadelphia 76'ers'ten izin alındığı ve genç basketbolcunun Yunanistan'ın Girit adasında gerçekleşecek şampiyonada mücadele edeceği belirtildi.

Furkan'ın yarın başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettikten sonra A Milli Takım'ın kampına dahil olacağı kaydedildi.

Furkan Korkmaz

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