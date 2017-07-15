Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Karadağ'a yenildi

Yunanistan'da başlayan Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, normal süresi 61-61 berabere biten B Grubu ilk maçında Karadağ'a 73-69 yenildi.
Ay-yıldızlı takım, grubundaki ikinci maçını yarın İzlanda ile yapacak.
KARADAĞ: 73 - TÜRKİYE: 69
SALON: Kladisos
HAKEMLER: Anthony Colgan (Avusturya), Borys Shulga (Ukrayna), Alesssandro Martolini (İtalya)
KARADAĞ: Bakic 16, Corovic 2, Starovlah 13, Grkovic 10, Popovic 19, Cekic 8, Vojinovic, Kaludjerovic 4, Jokic, Vukcevic 1
TÜRKİYE: Egehan Arna 4, Berkan Durmaz 20, Cavit Ege Havsa 3, Erkan Yılmaz 12, Ömer Faruk Yurtseven 16, Alp Karahan 5, Enes Berkay Taşkıran 8, Ömer Utku Al 1, Görkem Doğan, Ragıp Berke Atar, Barış Ülker
1. PERİYOT: 11-16
DEVRE: 29-27
3. PERİYOT: 48-46
NORMAL SÜRE: 61-61
- Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı
- 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası