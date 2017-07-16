TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan: Artık devir değişti

Basketbol Federasyonu’nda 2016 yılı kasım ayında yapılan ve Türk basketbolunun efsane isimlerinden Hidayet Türkoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla noktalanan seçim, O’nun için de basketbol yaşantısında yeni bir sayfa açıyordu...



Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre, faal basketbol kariyerini noktaladıktan sonra takım menajeri olarak işin “idari” pozisyonuna kayan Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu ile birlikte Türk basketbolunda çıtayı daha yukarılara taşımak için kolları sıvadı. Onan’a, yine 12 Dev Adam’ın efsane kadrolarının “demirbaşları” Kerem Tunçeri, Hüseyin Beşok ve Haluk Yıldırım da eşlik ediyor... Kısacası, sahadan idareciliğe transfer olan bu mükemmel takım, TBF’de de tarihe geçecek adımları yavaş yavaş atıyorlar... TBF’nin Üst Yöneticisi (CEO) konumundaki Ömer Onan, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmek için yola çıktıklarını yinelerken, değişim rüzgarının detaylarını Habertürk’e anlattı:





‘DEĞERİ KORUMALIYIZ’

“Eskiden bazı takımlara ceza verilemiyordu, veremiyorlardı. Yönergelerde yazanları yerine getirmeye çalışıyoruz. Kimsenin üzülmesini istemeyiz. Ama ligin değerini korumalıyız. Şunu kayıralım, bunu görmeyelim diyerek bir yere varamayız. Herkese eşit davranmaya çalışıyoruz.”



‘KAOS ORTAMINA GİRMEYİZ’

“Basketbolun değerini ve tesisleri artırıcı her türlü desteğe varız. Ama sahada kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendiriyor. Türkiye Kupası’nı Banvit kazandı. Yakın Doğu şampiyon oldu. Euroleague şampiyonu F.Bahçe ligde de şampiyon oldu. Kaos ortamına girmeyeceğiz. Takımlarımızın başarıları bizi gururlandırır.”



‘KULÜP YAPILARI PROFESYONEL OLMALI’

“Kulüplere pazarlama ve medya direktörlüğü birimlerinin olması gerektiğini söyledik. Her türlü geliri federasyondan beklemeye alışmış kulüplerimiz. Kendi gelirlerini arttırmaları için gerekli ne yapılması gerekiyorsa bu konuda destek vereceğiz. Doğru yolda ilerlemeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz.”



‘BURADA KULÜPÇÜLÜK OLMAZ'

“Kimsenin eski statüsünü taşıma gibi bir derdi yok. Ben Fenerbahçe’de kaptanlık yaptım. Haluk Yıldırım da Beşiktaş’ın kaptanlığını yaptı. Kerem Tunçeri, Galatasaray’da simgeleşti. Hüseyin Beşok, Efes’te kendini kanıtladı. Burada asla kulüpçülük olmaz, olamaz.”



‘BUGÜN BİZ, YARIN BAŞKASI’

“Başkanımız Hidayet Türkoğlu’nun da dediği gibi bu bir bayrak yarışı. Bugün biz yaparız, yarın gelir başkası yapar. Ama asıl olan basketbolu Türkiye’ye yaymak. İkinci atılması gereken adım ise tesisleşme ile ilgili. Başkanımız Hidayet Türkoğlu bir proje üzerinde çalışıyor ve inşallah yakın zamanda sonlandıracak. Kulüplerimizin, milli takımlarımızın, altyapı takımlarımızın çalışmalarını bizim gözümüzün önünde yapacağı bir ortam oluşturmak.”



KESİNTİ OLMAYACAK

“Takımlarımızın genel olarak rahatsızlık duyduğu şeyler vardı. Bunlardan en belirgini, kulüplerden yapılan kesintilerdi. Oyuncular ve sahaya çıkan teknik ekibin kontrat bedellerinden yapılan %2’lik kesintiyi ortadan kaldırdık. Kulüplerin kasasından TBF’nin kasasına giren bu yüzde 2’lik bedel artık alınmayacak. Katılım bedellerini de hem arttırdık hem de eşitledik. 75’ten 225’e çıkardık. Ama bunu da bütçe içinde nasıl yapacağımızı netleştireceğiz.”



'KÜFRE ANONSU KALDIRIYORUZ'

“Kulüplerle oturup konuştuğumuzda onların da memnun olmadıkları, değişmesini istedikleri şeyler var yönergelerde. Eskiyen yönergeler ve bir de ucu açık yönergeler var. Yönetim kurulu olarak kulüplerle oturup konuştuk. Bunların başında küfre anons geliyor. Bazı salonda birkaç saniyelik küfüre anons oluyor, bazısında maçın atmosferinde hakem duymayabiliyor, anons yapılmıyor. Bu küfürdü, o değildi gibi kavram kargaşaları doğuyor. Bu yüzden bu yükü hakemin üzerinden alıyoruz. Bundan böyle top gözlemcide olacak. Gözlemcinin vereceği rapora göre küfreden seyircilere daha çok para cezası olmak üzere, olayın boyutuna ve tekrar edişine göre artarak saha kapamaya gidecek şekilde düzenlemek istiyoruz.”

Ömer Onan

TBF