Karşıyaka'da bütçe telaşı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde isim sponsoru Yaşar Holding'e yaptığı bütçe artışı talebinden henüz yanıt gelmediği için yabancı transferinde adım atamayan Pınar Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ, bir an önce ek kaynağın netleşmesi gerektiğini söyledi. Başkan Altuğ, "Takımımızın adı Avrupa'da bile Pınar olarak anılıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olmak istiyorsak listemizdeki isimlere bir an önce imza attırmalıyız. Biz yeni yabancıların çoğunu belirleyip ön anlaşmaları yaptık ama bütçe engeline takılıyoruz. Önümüzü görmemiz şart" dedi.

Pınar Karşıyaka'da ana sponsordan gelecek 6 milyon TL bütçe ancak transfer yasağıyla mevcut genç oyuncular ve teknik heyetin ücretlerine yetiyor.