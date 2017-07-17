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Sergio Rodriguez
BASKETBOL

Rodriguez CSKA Moskova'da

Geçen sezon NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen İspanyol Sergio Rodriguez, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla 2+1 yıllığına anlaştı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:15:01 Güncelleme: 14:17:43

Geçen sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan İspanyol Sergio Rodriguez, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 3 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

2006'da Portland Trail Blazers ile başlayan NBA kariyerine 2010'da ara verip uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid ekibinde oynayan Rodriguez, geçen sezon NBA'ye dönmüştü.

Real Madrid ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan oyun kurucu, 2013-2014 sezonunda en değerli oyuncu da seçilmişti.

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