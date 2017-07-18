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İnanç Koç
BASKETBOL

Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü İnanç Koç oldu

Aktif basketbolculuk kariyerini noktalayan İnanç Koç, yeni sezonda Aleksandar Trifunovic'in yardımcılığını yapacak

18 Temmuz 2017 Salı, 20:44:58 Güncelleme: 20:48:05

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük görevine İnanç Koç getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İnanç Koç'un uzun süre formasını giydiği ve kaptanlık görevinde de bulunduğu Pınar Karşıyaka'ya yardımcı antrenör olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, İnanç Koç'a yeni kariyerinde birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar dilendi.

Oyunculuk kariyerine Tuborg'da başlayan 38 yaşındaki İnanç Koç, Beşiktaş, Banvit, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve TOFAŞ'ta da mücadele etmişti. Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka ile lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

  • İnanç Koç
  • tahincioğlu basketbol ligi
  • pınar karşıyaka
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