Beşiktaş'tan 2 transfer daha

Geçtiğimiz sezon ligde final oynayan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor. Daha önce Galatasaray Odeabank'tan Jon Diebler'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlı ekip Anadolu Efes'ten forvet oyuncusu Can Maxim Mutaf ve Power Forvet pozisyonunda oynayan Samet Geyik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Samet Geyik ile 1+1 yılık sözleşme imzaladığı duyuruldu. 24 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'de forma giymişti. Başarılı oyuncu daha önce ise Bornova Belediyesi, TOFAŞ, Darüşşafaka Doğuş ve Pınar Karşıya'da mücadele etti. Efes ile 14 müsabakada görev Samet Geyik, 2.1 sayı ve 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

1+1 yıllık sözleşme imzalayan diğer oyuncu Can Maxim Mutaf, son olarak Anadolu Efes'te forma giymişti. Genç oyuncu, geçen sezon lacivert-beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 107 sayı kaydederken, 23 ribaund ve 14 asist ile takımına katkı sağlamıştı.