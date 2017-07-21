Boatright, Beşiktaş Sompo Japan'da

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hırvatistan ekibi Cedevita forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Boatright, geçen sezon Cedevita ile Hırvatistan Ligi'nde 9 maçta 15,7 sayı, 3,8 asist ve 2,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li basketbolcu, ULEB Avrupa Kupası'nda 7 maçta ortalama 17,7 sayı, 4 asist ve 3,1 ribauntlık performans sergiledi. Adriyatik Ligi'nde ise 19 maçta parkede yer alan Boatright, 16,2 sayı, 3,4 asist ve 2 ribauntluk ortalama tutturdu.

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Ryan Boatright