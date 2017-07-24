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FIBA U20 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası
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Türkiye - Ukraynayı 85-82 yendi

Türkiye - Ukrayna'yı 85-82 yendi

FIBA U20 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası klasman mücadelesinde Türkiye, Ukrayna'yı 85-82 mağlup ederek turnuvayı 9. sırada tamamladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:30:02 Güncelleme: 12:58:39

Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Heraklion kentinde oynanan müsabakada ilk periyodu 28-23 Ukrayna, devreyi ise 47-43 Türkiye önde kapattı. Üçüncü çeyrek sonunda 63-62 galip durumda bulunan Ukrayna karşısında son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan milliler, müsabakadan 3 sayı farkla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Ukrayna'dan 24 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla Sviatoslav Mykhailiuk olurken, Milli Takım'da Ömer Faruk Yurtseven 23 sayı, 15 ribaunt yaptı. Furkan Korkmaz da yine 23 sayıyla mücadele etti.

  • FIBA U20
  • Erkekler Basketbol Şampiyonası
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