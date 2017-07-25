Stimac Anadolu Efes yolunda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezonu arkasında bırakan Beşiktaş Sompo Japan’ın en önemli isimlerinden biri olan ve birçok Euroleague takımını peşine takan Vladimir Stimac, Anadolu Efes’e transfer olmak üzere...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; önümüzdeki sezon hem Euroleague’de hem de ligde başarıyı yakalayacak bir kadro için transferde önemli adımlar atan Anadolu Efes’in, Sırp pivot ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırarak, 30 yaşındaki basketbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligde 36 maça çıkan Stimac, bu karşılaşmalarda ortalama 24.7 dakika sahada kalırken, 14 sayı, 9.6 ribaund ve 1.1 asistle oynadı.

OMİC BEKLENİYOR

Efes’in Stimac’la resmi sözleşme imzalamak için geçen sezon kadrosuna kattığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan pivot Alen omic ile yollarını ayırmayı beklediği bildirildi. Konuyla ilgili konuşan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, “Stimac geçen sene gerçekten çok iyi oynadı. omic’in gönderilmesinden sonra kalan bütçemize göre en uygun transferi yapmaya çalışacağız” dedi.