Ömer Aşık kadrodan çıkarıldı

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ay-Yıldızlılar'da, A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri, milli oyuncunun durumuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Ömer Aşık'ın sezon içerisinde yaşadığı sağlık problemlerin devam ettiğini söylediğini belirten Tunçeri, "Bu nedenle oyuncunun tedavisinin devam etmesinden dolayı, hazırlık ve şampiyona süreci boyunca oyuncu bizimle birlikte olamayacaktır. Bu yüzden milli oyuncu Ömer Aşık, kadrodan çıkartılmıştır" diye konuştu.

Ömer Aşık

A Milli Basektbol Takımı