Jason Thompson Fenerbahçe'ye transfer oldu - Jason Thompson kimdir?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li pivot Jason Thompson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin ekibi Shandong Golden Stars forması giyen 31 yaşındaki basketbolcuyla 2017-2018 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Jason Thompson'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz. 2.11 cm boyunda olan ve hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek." denildi.

NBA'de 2008 yazında Sacramento Kings tarafından ilk turda draft edilen Thompson, 7 yıl Sacramento formasını giydi. 2015-2016 sezonunda Golden State Warriors ve Toronto Raptors formaları giyen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu ise Çin Ligi ekiplerinden Shandong Golden Stars'ta geçirdi.

Thompson, 8 yıl süren NBA kariyeri boyunca toplamda 598 maça çıktı ve 8.9 sayı, 6.6 ribaund, 0.7 asist istatistikleri yakaladı.

JASON THOMPSON KİMDİR?

21 Temmuz 1986’da Camden New Jersey’de dünyaya gelen Jason Thompson, Kolej yıllarında Rider forması giydi. Dört yıl boyunca bu organizasyonda yer alan Thompson, kolej kariyerinin son sezonu olan 2007-08’de 20.4 sayı, 12.1 ribaund, 2.7 asist ortalamaları yakaladı ve 2008 yazında Sacramento Kings tarafından 1. tur 12. sıradan draft edildi.

2008-2009 sezonunda NBA macerası başlayan Jason Thompson, ilk sezonunda 82 maçta ortalama 28.1 dakika süre aldı ve 11.1 sayı, 7.4 ribaund, 1.1 asist istatistikleri yakaladı. Takip eden sezonlarda Sacramento Kings ile istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmaya devam eden Jason Thompson, Kings formasını yedi sezon boyunca terletti. Sacramento ile 541 NBA maçına çıkan Thompson, bu mücadelelerin 412’sinde de ilk beşte yer aldı ve maç başına ortalama 26.5 dakika süre buldu.

2015-2016 sezonunda takım değiştiren Thompson, aynı sezonda Golden State Warriors ve Toronto Raptors ile toplamda 57 NBA mücadelesinde boy gösterdi. Jason Thompson, 8 yıl süren NBA kariyeri boyunca toplamda 598 maça çıktı ve 8.9 sayı, 6.6 ribaund, 0.7 asist istatistikleri yakaladı.

2016-2017 sezonunda kariyerini Çin Ligi takımlarından Shandong Golden Stars’da sürdürme kararı alan Thompson, bu ekibin formasıyla 40 lig maçında boy gösterdi ve ortalama 18.7 sayı, 13.9 ribaund, 2.1 asist, 1.3 top çalma ve 1.2 blok istatistiklerine ulaştı.

Jason Thompson, dört ve beş numaralı pozisyonlarda başarıyla forma giyebilen oldukça atlet ve çabuk bir uzun. Savunmada ortaya koyduğu efor ve ribaundlardaki etkinliğiyle de bilinen Jason Thompson, aynı zamanda orta mesafe şut tehdidi sayesinde boyalı alan dışında da etkili olabiliyor. Parkede süre bulduğu anlarda takımının enerjisini yukarıya çekebilen Jason Thompson, aynı zamanda kariyeri boyunca oldukça çalışkan ve iyi bir takım oyuncusu olarak tanınıyor.

İSTATİSTİKLERİ:

- 08/09 (Sacramento Kings): 82 maç, 28.1 dakika, 11.1 sayı 7.4 ribaund, 1.1 asist, 0.7 blok

- 09/10 (Sacramento Kings): 75 maç, 31.4 dakika, 12.5 sayı, 8.5 ribaund, 1.7 asist, 1.0 blok

- 10/11 (Sacramento Kings): 75 maç, 23.3 dakika, 8.8 sayı, 6.1 ribaund, 1.2 asist, 0.6 blok

- 11/12 (Sacramento Kings): 64 maç, 25.9 dakika, 9.1 sayı, 6.9 ribaund, 1.2 asist, 0.7 blok

- 12/13 (Sacramento Kings): 82 maç, 27.9 dakika, 10.9 sayı, 6.7 ribaund, 1.0 asist, 0.7 blok

- 13/14 (Sacramento Kings): 82 maç, 24.5 dakika, 7.1 sayı, 6.4 ribaund, 0.6 asist, 0.7 blok

- 14/15 (Sacramento Kings): 81 maç, 24.6 dakika, 6.1 sayı, 6.5 ribaund, 1.0 asist, 0.7 blok

- 15/16 (Golden State Warriors): 28 maç, 6.4 dakika, 2.1 sayı, 1.9 ribaund, 0.7 asist, 0.3 blok

- 15/16 (Toronto Raptors): 29 maç, 12.0 dakika, 3.3 sayı, 3.1 ribaund, 0.4 asist, 0.4 blok

- 16/17 (Shandong Golden Stars): 40 maç, 34.3 dakika, 18.7 sayı, 13.9 ribaund, 2.1 asist, 1.2 blok

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Jason Thompson

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