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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas ile "kardeş kulüp" oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile basketbol sevgisini yaymak, spor kültürünü ve iş birliklerini geliştirmek adına ortak çalışma protokolü imzaladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:57:48 Güncelleme: 16:59:44

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla "kardeş kulüp" oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün, basketbol sevgisini yaymak, spor kültürünü ve iş birliklerini geliştirmek ile THY Avrupa Ligi'nin büyümesine katkı sağlamak adına ortak çalışma protokolü imzaladığı ve "kardeş kulüp" olduğu bildirildi.

Açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde Türkiye'deki Down Sendromu Derneği'nden iki gencin Zalgiris Kaunas deplasmanına Anadolu Efes takımıyla gittiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"THY Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes maçının devre arasında Litvanyalı Down Sendromlu Sporcular ile 'Dünya Down Sendromu Günü'nün kutlanması ile başlayan sinerji, iki kulüp arasında belirli alanlarda birlikte çalışma konusunda bir protokole dönüştü. Her iki takımın da basketbolu ve THY Avrupa Ligi'ni kendi ülkelerinde daha büyük kitlelere yaymak misyonu kapsamında geliştirilen iş birliği modeli sosyal projelerle, spor turizmi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile altyapı gelişimi için beraber düzenlenecek organizasyonları kapsıyor."

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