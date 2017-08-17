Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda 2 kişi daha aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç oyuncular Ömer Yurtseven ve Tolga Geçim ay-yıldızlı takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

Milli takım, hazırlıkları kapsamında yarın İsrail'e gidecek 2 hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "İtalya ve Çekya'da yaptığımız hazırlık maçları dönüşü mevcut kadroyu 14 oyuncuya düşürdük. İsrail'e 14 oyuncumuz ile gideceğiz ve bu kısmı 12 oyunculuk kadro ile oynayacağız. Tüm oyuncularımız iyi niyetle çalışmaya devam ediyor ancak hazırlık döneminin sonunda Avrupa Şampiyonası'nda 12 oyuncu ile parkede olmak zorundayız.. Önümüzdeki dönemlerde yine bizlerle olacak ve büyük umutlar beslediğimiz Tolga ve Ömer'i bu noktada kadrodan çıkartmış bulunuyoruz. Her iki oyuncumuza da teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha iyi olmak için birbirimize güvenerek vazgeçmeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.





Ay-yıldızlı takımın 14 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Metin Türen, Semih Erden

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Tolga Geçim