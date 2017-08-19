Ömer Onan'dan Eurobasket açıklaması

TBF CEO'su Onan, Eurobasket 2017’nin ilk günlerinin bayramla çakıştığını belirtip, ''Türk halkının desteğine ihtiyacımız var. İnşallah onlara çifte bayram yaşatırız.'' dedi. 12 Dev Adam, Türkiye’nin 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde katılacağı özel turnuva için dün İsrail’in başkenti Tel Aviv’e gitti. Tel Aviv’de bugün saat 20.00’de Slovenya, ardından da yarın 21.00’de ev sahibi İsrail ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’a dönecek ve Eurobasket 2017 hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.

''TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ''

TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Tel Aviv’e hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada şampiyonanın bayrama denk gelen günlere rastladığını ancak vatandaşlardan salonları doldurmalarını ve çifte bayram yaşatmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Takımımıza güveniyoruz. Sonuçta kendi evimizde, seyircimiz önünde oynayacağız. Şampiyona bayrama denk geliyor. Türk halkının bizi sonuna kadar desteklemesini istiyoruz. On gün bayram tatili var. Turnuvanın ilk günündeki kritik Rusya maçı da dahil ilk turda, Ülker Arena’daki maçların çoğu bayrama denk geliyor. Türk halkından salonu doldurmalarını bekliyoruz. Bayramlaşmayı erken yapıp akşam maça gelerek millileri desteklemeleri gerektiğine inanıyoruz.”

''HAZIR DURUMA GELECEĞİZ''

Ömer Onan, aday kadronun çok iyi çalıştığını, Avrupa Şampiyonası’na kadar da hazır hale geleceklerini dile getirerek, “Türk milletini gururlandıracak 12 tane çocuk sahada olacaktır. Ben hepsine inanıyorum. İnşallah çifte bayram yaşatacağız ama tabii ki herkesin bizi gelip sonuna kadar desteklemeleri lazım” dedi. 12 Dev Adam’ın İsrail’e giden ve dönüşte 12 kişiye inecek olan 14 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Metin Türen, Semih Erden.