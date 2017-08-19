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Türkiye U16 Erkek Basketbol Milli Takımı
BASKETBOL

Litvanya'yı 80-62 yenen Türkiye, 17 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası'nda!

Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında Litvanya'yı 80-62 mağlup etti ve gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:40:44 Güncelleme: 19:42:50

Karadağ'ın Podgorica kentinde gerçekleştirilen organizasyonun 5. maçında Türkiye ile Litvanya karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-13 üstün bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.

İkinci yarıda farkı açan milli takım, üçüncü çeyreğini 64-43 önde geçtiği karşılaşmadan 80-62 galip ayrıldı.

Organizasyonu 5. tamamlayan Türkiye, böylece gelecek yıl düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

  • Türkiye U16 Erkek Basketbol Milli Takımı
  • 17 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası
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