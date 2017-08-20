Wanamaker'in takımı belli oluyor!

Wanamaker ya Daçka'ya ya Fenerbahçe'ye...

Basketball.com.tr'nin haberine göre, Daçka ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan ama bütçesinde kısmaya gidecek olan Daçka ile henüz maddi konularda anlaşamayan Wanamaker'ın hangi takımda forma giyeceği henüz netleşmedi. NBA'den hiçbir takımla anlaşamayan ve 1.5 milyon dolar'lık hakedişi Daçka tarafından ödenip ödenmeyeceği netleşmeyen Wanamaker'la Fenerbahçe de ilgileniyor.

OBRADOVİÇ DE ONU İSTİYOR

21 Ağustos Pazartesi günü sezonu açacak olan Daçka'da Wanamaker'ın antrenmanlara katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde Daçka yönetimi ile koç David Blatt bir toplantı yapacak ve Wanamaker durumu da kesin bir karara bağlanacak. ABD'li yıldızın menajeri ise oyuncusu için kulüplerle görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe koçu Obradoviç'in de kadrosuna katmak istediği Brad Wanamaker'ın sarı lacivertli kulübe gitme ihtimali de bir hayli fazla bir şekilde ihtimaller arasında bulunuyor.