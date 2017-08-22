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Stimac - Anadolu Efes
BASKETBOL

Stimac, Anadolu Efes'te

''Vladimir Stimac, Anadolu Efes'te''

Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'da forma giyen Sırp oyuncu Vladimir Stimac'ı kadrosuna dahil etti

22 Ağustos 2017 Salı, 11:41:58 Güncelleme: 11:46:05

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 40 maçta forma giyen 2,11 metre boyundaki basketbolcu, 24,51 dakika ortalama süre alarak, maç başına 13 sayı, 9,5 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Sırp pivot, daha önce Türkiye'de 2011-2012 sezonunda Olin Edirne, 2012-2013 sezonunda ise Banvit formaları giymişti.

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