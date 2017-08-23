Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Karadağ'ı 78-60 yendi

Ülker Sports Arena'da yapılan maçın ilk çeyreği 19-19'luk eşitlikle geride kalırken, devre arasına ay-yıldızlı ekip 36-35 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 54-51 üstün tamamlayan milliler, son çeyrekte farkı açarak müsabakadan 78-60 galip ayrıldı.

Millilerde Sinan Güler 17, Furkan Korkmaz 13, Melih Mahmutoğlu 12 ve Cedi Osman 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Milliler, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında daha önce yaptığı özel maçlarda İsrail'i 84-83, Slovenya'yı 86-84, Çekya'yı ise 67-66 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya ise 73-53'lük skorla mağlup olmuştu.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı

Furkan Korkmaz

cedi osman

Sinan Güler