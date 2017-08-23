ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye A Milli Basketbol Takımı
BASKETBOL

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Karadağ'ı 78-60 yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 78-60 yendi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:17:21 Güncelleme: 21:21:11

Ülker Sports Arena'da yapılan maçın ilk çeyreği 19-19'luk eşitlikle geride kalırken, devre arasına ay-yıldızlı ekip 36-35 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 54-51 üstün tamamlayan milliler, son çeyrekte farkı açarak müsabakadan 78-60 galip ayrıldı.

Millilerde Sinan Güler 17, Furkan Korkmaz 13, Melih Mahmutoğlu 12 ve Cedi Osman 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Milliler, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında daha önce yaptığı özel maçlarda İsrail'i 84-83, Slovenya'yı 86-84, Çekya'yı ise 67-66 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya ise 73-53'lük skorla mağlup olmuştu.

  • Türkiye A Milli Basketbol Takımı
  • Furkan Korkmaz
  • cedi osman
  • Sinan Güler
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER