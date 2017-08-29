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Tarihinde en çok kupa kazanan SSCB

Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Romanya ve Finlandiya'da oynanacak grup maçlarıyla başlayacak Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde en çok kupayı SSCB kazandı

29 Ağustos 2017 Salı, 15:21:12 Güncelleme: 17:36:01

Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını sürdürüyor.

İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Şampiyonası'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

SSCB ayrıca şampiyonada 3 kez gümüş, 4 kez de bronz madalyayı müzesine götürdü.

YUGOSLOVYA İKİNCİ

Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu.

Şampiyonada 8 kez kupayı havaya kaldıran Yugoslavya, 5 kez gümüş, 4 kez de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ve Litvanya üçer kez şampiyonluğa ulaşırken, Yunanistan ve İtalya ikişer kez, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.

İİSPANYA'NIN YÜKSELİŞİ

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son yıllarda İspanya damgasını vurdu.

İspanya, son 4 şampiyonanın 3'ünde birincilik kupasını müzesine götürdü.

İspanyollar, 2009, 2011 ve 2015 yılında gerçekleştirilen şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkarken, 2013 yılındaki organizasyonu ise üçüncü sırada bitirdi.

ŞAMPİYONADA MADALYA KAZANAN TAKIMLAR

Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde madalya kazanan takımlar şöyle:

Yıl Altın Gümüş Bronz
1935 Letonya İspanya Çekoslovakya
1937 Litvanya İtalya Fransa
1939 Litvanya Letonya Polonya
1946 Çekoslovakya İtalya Macaristan
1947 SSCB Çekoslovakya Mısır
1949 Mısır Fransa Yunanistan
1951 SSCB Çekoslovakya Fransa
1953 SSCB Macaristan Fransa
1955 Macaristan Çekoslovakya SSCB
1957 SSCB Bulgaristan Çekoslovakya
1959 SSCB Çekoslovakya Fransa
1961 SSCB Yugoslavya Bulgaristan
1963 SSCB Polonya Yugoslavya
1965 SSCB Yugoslavya Polonya
1967 SSCB Çekoslovakya Polonya
1969 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya
1971 SSCB Yugoslavya İtalya
1973 Yugoslavya İspanya SSCB
1975 Yugoslavya SSCB İtalya
1977 Yugoslavya SSCB Çekoslovakya
1979 SSCB İsrail Yugoslavya
1981 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya
1983 İtalya İspanya SSCB
1985 SSCB Çekoslovakya İtalya
1987 Yunanistan SSCB Yugoslavya
1989 Yugoslavya Yunanistan SSCB
1991 Yugoslavya İtalya İspanya
1993 Almanya Rusya Hırvatistan
1995 Yugoslavya Litvanya Hırvatistan
1997 Yugoslavya İtalya Rusya
1999 İtalya İspanya Yugoslavya
2001 Yugoslavya Türkiye İspanya
2003 Litvanya İspanya İtalya
2005 Yunanistan Almanya Fransa
2007 Rusya İspanya Litvanya
2009 İspanya Sırbistan Yunanistan
2011 İspanya Fransa Rusya
2013 Fransa Litvanya İspanya
2015 İspanya Litvanya Fransa
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