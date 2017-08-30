12 Dev Adam, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk olduğu bir TV programında basketbola dair açıklamalar yaptı. Türk basketbolunun son yıllarda takdir edilecek bir gelişim içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Basketbolda iyi bir noktaya geldik. Artık basketbolda dünyada ilk üçü zorluyoruz” dedi.

"GENÇLER POTALARLA MEŞGUL OLSUN"



Tesisleşme açısından da Türkiye’nin önemli aşama kaydettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Sağ olsun benim danışmanım Hidayet Türkoğlu federasyonu başkanı. Göreve geldiğimizde Türkiye’de kapalı spor salonu kaç taneydi? Şimdi neredeyse her ilde spor salonumuz var. Bu salonlarda müsabakalar yapılsın.Bundan önceki Gençlik ve Spor Bakanıma da yeni bakanıma da söyledim. Bizim bütün ilçelerde, mahallelerde, sokaklarda bir iki yere hemen potaları yerleştirmemiz lazım.

O mahallenin çocukları o potalarda oynasınlar. Amerika’da bunu her yerde görürsünüz. Bu, gençliği aynı zamanda kötü alış-kanlıklardan koparır. O potalarla onlar meşgul olsun. Oradaki bir mahalleliyi bu işlerle sorumlu hale getirerek bunu

yaygınlaştıralım.”

12 DEV ADAM, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADI

A Milli Basketbol Takımımız, yarın başlayacak olan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.

Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü için objektiflerin karşısına geçen Ay-Yıldızlı oyuncular ile teknik ve idari kadro, dün Ülker Sports Arena’da yapılan ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bazı yönetim kurulu üyelerinin de izlediği akşam idmanı öncesi bu anlamlı günü kutladı.

A Milli Basektbol Takımı

12 Dev Adam

recep tayyip erdoğan