Milli takımın EuroBasket finallerindeki rakipleri

Milliler, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne dek finallerde 41 farklı rakiple oynarken, en fazla maçı, 15 kez karşı karşıya geldiği Fransa ile yaptı.

Fransa karşısında finallerde başarılı sonuçlar alamayan Türkiye, 15 maçın 13'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.

BELÇİKA İLE 5 KEZ OYNADI

A Milliler, D Grubu'ndaki rakiplerinden ise finallerde en çok Belçika karşısına çıktı.

Belçika ile bugüne dek Avrupa Şampiyonası'nda 5 kez karşı karşıya gelen milliler, 3 galibiyet alırken, 2 kez yenildi.

Grubundaki rakiplerinden Rusya ile 4 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaşan Türkiye, 4 maçta da salondan yenilgiyle ayrıldı.

BÜYÜK BRİTANYA'YA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

A Milliler, gruptaki rakiplerinden Büyük Britanya ile 3 kez finallerde rakip oldu. Türkiye, rakibi karşısında 3 maçı da kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez karşılaştığı Sırbistan'ı 1 kez yenen milli takım, 2 karşılaşmadan yenik ayrıldı.

Gruptaki rakiplerinden Letonya ile daha önce Avrupa Şampiyonası finallerinde bir kez karşılaşan Türkiye, rakibini mağlup etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDAKİ RAKİPLER

A Milli Takım'ın bugüne dek Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaştığı takımlar şunlar:

Rakip O G M 1- Fransa 15 2 13 2- İtalya 13 2 11 3- Bulgaristan 9 3 6 4- İsrail 8 3 5 5- Polonya 8 2 6 6- Yunanistan 8 2 6 7- Almanya 8 3 5 8- Litvanya 7 1 6 9- Finlandiya 7 5 2 10- İspanya 7 4 3 11- Yugoslavya 6 - 6 12- Hırvatistan 6 3 3 13- Belçika 5 3 2 14- Slovenya 4 - 4 15- Sovyetler Birliği 4 - 4 16- Hollanda 4 3 1 17- Rusya 4 - 4 18- Çekoslovakya 3 1 2 19- Avusturya 3 3 - 20- Romanya 3 1 2 21- Büyük Britanya 3 3 - 22- İsveç 3 3 - 23- Sırbistan 3 1 2 24- Çek Cumhuriyeti 2 2 - 25- Danimarka 2 2 - 26- Bosna Hersek 2 2 - 27- Batı Almanya 2 1 1 28- Doğu Almanya 2 2 - 29- Macaristan 2 - 2 30- Sırbistan-Karadağ 1 - 1 31- Estonya 1 - 1 32- Letonya 1 1 - 33- Ukrayna 1 1 - 34- Suriye 1 1 - 35- Mısır 1 - 1 36- Arnavutluk 1 1 - 37- Lübnan 1 1 - 38- Lüksemburg 1 1 - 39- İskoçya 1 1 - 40- Portekiz 1 1 - 41- İzlanda 1 1 -

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