EuroBasket 2017'ye ilgi düşük!

MERİÇ MÜLDÜR: ''ŞAMPİYONA BAŞLIYOR, İSTANBULLUNUN HABERİ YOK''

Mayıs ayında “Potada alarm zilleri çalıyor” başlıklı bir yazı yazmış, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyesi Ömer Gürsoy’un raporu ışığında Türk basketbolunun geleceğine yönelik birtakım tespitleri kaleme almıştım. Basketbola uzak olsam da yazı beklediğimin çok üzerinde ilgi gördü. Ergin Ataman, Murat Didin gibi ülkenin bu alanda en önde gelen isimlerinin bile “Bu yazının altına imzamı atarım” dedikleri bir analiz çıkmıştı ortaya. O gün, “Kulüp takımlarımızın zaferden zafere koştuğu bir dönemde Milli Takımımız’dan da aynı başarıyı bekleriz elbette. Ağustos ayında Avrupa Şampiyonası var. Hem de İstanbul’da. Aynı fırtınayı acaba 12 Dev Adam da estirebilecek mi?” diye sormuştum.

''AĞUSTOS GELDİ, ŞAMPİYONA BAŞLIYOR''

Başlıyor başlamasına da Türk halkının bundan ne kadar haberi var merak ediyorum doğrusu. Şampiyona öncesi hazırlıklarının, 12 Dev Adam’ı da Türk sporserverleri de motive etmeye yeterli olmadığı açık. Federasyonun bir organizasyonu yok, tanıtımı yok. İstanbullu’nun da turnuvadan haberi yok. Sanki maçlar bir an önce oynansın, bitsin de kurtulalım havası var. Sokaklar şampiyona afişleriyle süslenmemiş. Turnuvanın o kadar sponsoru bulunuyor, gazetelerde ilan gören yok! Eskiden günler öncesinden ana sponsor, co sponsorlar sayfa sayfa ilan verir, turnuvanın lansmanına katkı sağlardı. Şimdi bunlardan eser yok. Sanki organizasyon başka bir ülkede düzenleniyor? Medya şampiyonadan sadece iki gün önce Ülker Arena’ya çağrılıyor. Bir kare fotoğraf için 100’e yakın basın mensubu 1.5 saat bekletiliyor. Tek kare fotoğraf, ardından 15 saniye sonra idman basına kapatılıyor. Haliyle de gazetelerde şampiyona haberleri düne kadar tek sütunda kalıyor. Böyle bir şampiyonaya hazırlanıyorsanız, ülke millilerinden de bir şeyler bekliyorsanız bu organizasyon için adeta bir seferberlik başlatırsınız.

''BELLİ Kİ ÜMİDİMİZ YOK''

Geçtim tüm bunları basketbolu yönetenlerin iddialı demeçlerini bile göremiyorum. Çünkü iddialı değiller. “Çeyrek finali görürsek ne ala” diyorlar da belli ki ondan bile ümitsizler. Ki 2017 yılı ülkemizde adeta basketbol yılıydı. Fenerbahçe’nin Eurolig şampiyonluğu, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş’un geldikleri nokta, Banvit’in kupası, diğer kulüplerin yatırımları... Bu yıl tahminen 130-140 milyon Euro harcandı Türk basketboluna.. Ve ev sahibi olarak katılacağımız Avrupa Şampiyonası. Aslında tam zamanı değil mi? Ama hiç de öyle görünmüyor.. Hem de ortada 2000 yılının 3 milyonluk bütçelerinden 150 milyon liralık bütçelere ulaşmış özerk basketbol federasyonu varken.

''RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DESTEĞİ DE VARKEN..''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nisan ayındaki bir açıklamasında, “Basketbolu da futbol gibi yaygınlaştırmamız lazım” diyordu. Zerre kadar ilerleme olmadı. Cumhurbaşkanı önceki gün de aynı konuya değindi. “Her mahalleye basketbol potası koymalıyız” dedi. Cumhurbaşkanı işareti veriyor.. Türk sporunu, basketbolu yönetenler de aslında yapılması gerekenleri biliyor da adım atılmıyor. Haliyle de faal basketbolcu sayımız 58 binde kalıyor. Hem de potansiyelimiz 600 binlerdeyken. Yolu gösteren Cumhurbaşkanı gerekli kaynağın yaratılmasında da tesis yatırımında da gerekli desteği verecektir. Daha ne bekliyoruz?